Dan importante noticia sobre el futuro de Jean Deza tras no entrenar con Sport Boys: "No..."
Jean Deza no entrenó con Sport Boys y ahora se reveló su futuro de cara a la temporada 2026 del fútbol peruano.
Jean Deza ha llegado a un acuerdo con Sport Boys para unirse como su nuevo jugador de cara a la temporada 2026 de la Liga 1. No obstante, la mañana del 6 de marzo, el futbolista no pudo entrenar con el equipo titular debido a compromisos contractuales con su otro club. Por lo tanto, se ha revelado su destino para el presente año.
Revelan el futuro de Jean Deza tras no entrenar con Sport Boys
Según informó el periodista Gustavo Peralta, el futuro de Deza está destinado a estar en Boys, ya que desde la administración de Martín Noriega desean continuar con el fichaje; sin embargo, tienen que solucionar temas de contratos con Santos de Nazca.
Cabe mencionar que el administrador del club de Callao y el presidente del equipo de la Liga 2 se reunirán con el fin de que Jean Deza pueda entrenar con sus compañeros en la escuadra rosada tras solucionar su salida del otro equipo.
Jean Deza será jugador de Sport Boys, sin embargo tiene que solucionar su tema contractual con Santos de Nazca.
"Sobre Jean Deza: No se ha caído su fichaje en Sport Boys. Si bien es cierto que aún tiene contrato con Santos de Nazca, en unas horas habrá una reunión entre el administrador Martín Noriega y el presidente del club de Liga 2 para llegar a un acuerdo. La administración rosada está convencida de fichar a Deza", afirmó el comunicador.
Jean Deza no entrenó con Sport Boys
Gustavo Peralta confirmó la noticia de que Jean Deza no logró entrenar con Sport Boys, a pesar de haber llegado a los entrenamientos 45 minutos antes de la hora pactada. Esto se debe a que el futbolista tiene un asunto pendiente de adelantos de sueldos con su actual equipo de la Liga 2, Santos de Nazca, y por ello, necesita cerrar ese ciclo para afirmar de manera definitiva que es jugador del equipo de Callao.
"Me informan que Jean Deza sí llegó al entrenamiento, pero no pudo participar debido a un problema legal, ya que aún mantiene un contrato vigente con Santos de la Liga 2. Además, debe resolver un asunto con el presidente de Santos debido a presuntos adelantos de sueldos", afirmó.
