0
EN VIVO
Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga: fecha, a qué hora juega, apuestas y dónde ver

Real Madrid se medirá contra Celta de Vigo por la fecha 27 de LaLiga EA Sports. Consulta a qué hora y dónde ver EN VIVO este partido vital para los blancos.

Jesús Yupanqui
Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan este por una nueva fecha de LaLiga.
Real Madrid vs. Celta de Vigo juegan este por una nueva fecha de LaLiga. | FOTO: Composición Líbero
COMPARTIR

Un partido que puede definir LaLiga. El Real Madrid visita al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos, este viernes 6 de marzo, por la fecha 27 del campeonato español. El compromiso está pactado para iniciar a las 3:00 p.m. (en Perú) y la transmisión del duelo será por ESPN.

Santiago Ormeño reaparece y se luce en los entrenamientos de club campeón

PUEDES VER: Santiago Ormeño sorprende a todos y se luce en los entrenamientos de club campeón

Dos derrotas llevaron al Real Madrid a ingresar en una crisis deportiva y, si no levantan cabeza en Vigo, pueden despedirse de LaLiga. Ahora, Barcelona tiene una ventaja sobre los blancos de 4 puntos.

Álvaro Arbeloa sabe la importancia del encuentro. El estratega reconoció que pueden jugar mejor, pero en un equipo tan grande como el Real Madrid no hay tiempo para lamentos. Lo importante es lograr la victoria.

"No es que no me guste, es que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí hay que ganar. Puedo venir del proceso y el aprendizaje. Soy consciente de que el equipo puede jugar mucho mejor, que hay una gran plantilla y estaremos con la misma confianza", expresó el DT del Real Madrid.

Son 8 bajas las que presenta el Real Madrid para este compromiso. Cinco jugadores por lesión (Mbappé, Jude Bellingham, Militao, Ceballos y Rodrygo) y tres sancionados (Carrera, Huijsen y Mastantuono). Un dolor de cabeza para Arbeloa, quien aseguró que la historia del cuadro blanco los obliga a levantarse ante la adversidad.

Real Madrid

Mbappé está lesionado y es baja para el Real Madrid.

"Te iba a decir que me lo pone más fácil porque tengo que pensar menos. Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusas. Nos tenemos que crecer ante las adversidades. Es en estos momentos cuando se ve si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo", puntualizó el DT.

Por último, el exjugador resaltó el nivel de Celta y señaló que es un equipo que está mostrando un fútbol con mucha confianza. Además, resaltó lo complejo que es jugar en Balaídos por la presión de los hinchas.

Real Madrid

Arbeloa busca revertir el complicado momento del Real Madrid.

"Creo que me repito mucho cuando me haces esta pregunta, pero es una salida nada fácil. Un equipo muy bien trabajado y jugando con mucha confianza. Un campo donde siempre hay un gran ambiente, otra salida complicada y exigente", señaló.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El partido del Real Madrid contra Celta de Vigo se realizará este viernes 6 de marzo en el Estadio Abanca Balaídos. Un duelo clave por LaLiga de España.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El partido está pactado para las 3:00 p.m. (hora de Perú, Ecuador y Colombia). Revisa el horario del compromiso por país:

  • México: 2:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

Horarios del Real Madrid vs. Celta de Vigo en Estados Unidos

Zona horarioCiudad ejemploHora del partido
ET (Este)Miami y New York4:00 p.m.
CT (Centro)Chicago y Dallas3:00 p.m.
MT (Montaña)Denver y Salt Lake City2:00 p.m.
PT (Pacífico)Los Ángeles y Las Vegas1:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo?

En Perú y el resto de países latinoamericanos, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN y Disney Plus. En México, el duelo estará a cargo de Sky Sports. En Estados Unidos tienes que sintonizar ESPN Deportes. En España, sigue el juego por Movistar + y LaLiga TV Bar.

Real Madrid: últimos partidos

  • Real Madrid 0-1 Getafe
  • Real Madrid 2-1 Benfica
  • Osasuna 2-1 Real Madrid
  • Benfica 0-1 Real Madrid
  • Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Real Madrid vs. Celta de Vigo: historial

Real Madrid se midió contra Celta en Vigo en 129 partidos oficiales:

  • Real Madrid ganó 75 duelos.
  • 19 partidos empataron.
  • Celta de Vigo ganó 35 compromisos.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: últimos partidos

  • 07.12.25 | Real Madrid 0-2 Celta de Vigo
  • 04.05.25 | Real Madrid 3-2 Celta de Vigo
  • 16.01.25 | Real Madrid 5-2 Celta de Vigo
  • 19.10.24 | Celta de Vigo 1-2 Real Madrid
  • 10.03.24 | Real Madrid 4-0 Celta de Vigo

Real Madrid vs. Celta: Apuestas y pronóstico

ApuestasCeltaEmpateReal Madrid
Betsson3.053.552.28
Betano3.053.502.30
Bet3653.103.502.30
1xBet3.16.3.612.38
CoolBet3.203.552.0
DoradoBet3.103.502.37

Para las casas de apuestas, el Real Madrid es candidato para llevarse el triunfo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Cienciano vs. Melgar EN VIVO por DIRECTV Sports: transmisión del partido

  2. ¿Qué canal transmite el partido de Cienciano vs. Melgar EN VIVO HOY?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano