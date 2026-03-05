Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga: fecha, a qué hora juega, apuestas y dónde ver

Un partido que puede definir LaLiga. El Real Madrid visita al Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos, este viernes 6 de marzo, por la fecha 27 del campeonato español. El compromiso está pactado para iniciar a las 3:00 p.m. (en Perú) y la transmisión del duelo será por ESPN.

Dos derrotas llevaron al Real Madrid a ingresar en una crisis deportiva y, si no levantan cabeza en Vigo, pueden despedirse de LaLiga. Ahora, Barcelona tiene una ventaja sobre los blancos de 4 puntos.

Álvaro Arbeloa sabe la importancia del encuentro. El estratega reconoció que pueden jugar mejor, pero en un equipo tan grande como el Real Madrid no hay tiempo para lamentos. Lo importante es lograr la victoria.

"No es que no me guste, es que aquí lo importante no es explicar el fracaso. Aquí hay que ganar. Puedo venir del proceso y el aprendizaje. Soy consciente de que el equipo puede jugar mucho mejor, que hay una gran plantilla y estaremos con la misma confianza", expresó el DT del Real Madrid.

Son 8 bajas las que presenta el Real Madrid para este compromiso. Cinco jugadores por lesión (Mbappé, Jude Bellingham, Militao, Ceballos y Rodrygo) y tres sancionados (Carrera, Huijsen y Mastantuono). Un dolor de cabeza para Arbeloa, quien aseguró que la historia del cuadro blanco los obliga a levantarse ante la adversidad.

Mbappé está lesionado y es baja para el Real Madrid.

"Te iba a decir que me lo pone más fácil porque tengo que pensar menos. Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusas. Nos tenemos que crecer ante las adversidades. Es en estos momentos cuando se ve si somos valederos para llevar esta camiseta y este escudo", puntualizó el DT.

Por último, el exjugador resaltó el nivel de Celta y señaló que es un equipo que está mostrando un fútbol con mucha confianza. Además, resaltó lo complejo que es jugar en Balaídos por la presión de los hinchas.

Arbeloa busca revertir el complicado momento del Real Madrid.

"Creo que me repito mucho cuando me haces esta pregunta, pero es una salida nada fácil. Un equipo muy bien trabajado y jugando con mucha confianza. Un campo donde siempre hay un gran ambiente, otra salida complicada y exigente", señaló.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El partido del Real Madrid contra Celta de Vigo se realizará este viernes 6 de marzo en el Estadio Abanca Balaídos. Un duelo clave por LaLiga de España.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El partido está pactado para las 3:00 p.m. (hora de Perú, Ecuador y Colombia). Revisa el horario del compromiso por país:

México: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Horarios del Real Madrid vs. Celta de Vigo en Estados Unidos

Zona horario Ciudad ejemplo Hora del partido ET (Este) Miami y New York 4:00 p.m. CT (Centro) Chicago y Dallas 3:00 p.m. MT (Montaña) Denver y Salt Lake City 2:00 p.m. PT (Pacífico) Los Ángeles y Las Vegas 1:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo?

En Perú y el resto de países latinoamericanos, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN y Disney Plus. En México, el duelo estará a cargo de Sky Sports. En Estados Unidos tienes que sintonizar ESPN Deportes. En España, sigue el juego por Movistar + y LaLiga TV Bar.

Real Madrid: últimos partidos

Real Madrid 0-1 Getafe

Real Madrid 2-1 Benfica

2-1 Benfica Osasuna 2-1 Real Madrid

2-1 Real Madrid Benfica 0-1 Real Madrid

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Real Madrid vs. Celta de Vigo: historial

Real Madrid se midió contra Celta en Vigo en 129 partidos oficiales:

Real Madrid ganó 75 duelos.

19 partidos empataron.

Celta de Vigo ganó 35 compromisos.

Real Madrid vs. Celta de Vigo: últimos partidos

07.12.25 | Real Madrid 0-2 Celta de Vigo

04.05.25 | Real Madrid 3-2 Celta de Vigo

16.01.25 | Real Madrid 5-2 Celta de Vigo

19.10.24 | Celta de Vigo 1-2 Real Madrid

10.03.24 | Real Madrid 4-0 Celta de Vigo

Real Madrid vs. Celta: Apuestas y pronóstico

Apuestas Celta Empate Real Madrid Betsson 3.05 3.55 2.28 Betano 3.05 3.50 2.30 Bet365 3.10 3.50 2.30 1xBet 3.16 .3.61 2.38 CoolBet 3.20 3.55 2.0 DoradoBet 3.10 3.50 2.37

Para las casas de apuestas, el Real Madrid es candidato para llevarse el triunfo.