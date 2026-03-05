Campeón con Universitario elogió a Felipe Vizeu, jugador cuestionado en Cristal: "Importante"

Sporting Cristal logró vencer 1-0 a Carabobo FC en el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, uno de los jugadores más criticados fue Felipe Vizeu. A pesar de ello, un exjugador campeón con Universitario de Deportes elogió al delantero brasileño: Christofer Gonzales.

Campeón con Universitario se rindió en elogios ante Felipe Vizeu tras rendimiento en Copa Libertadores y Liga 1

En la conversación con el programa 'Fútbol Como Cancha' de Radio Programas del Perú (RPP), 'Canchita' Gonzales fue consultado sobre diversos temas de Cristal luego de vencer a Carabobo en Venezuela.

Una de las preguntas fue sobre el rendimiento y la falta de gol del delantero Vizeu, quien en los últimos encuentros por la Libertadores y la Liga 1 viene siendo cuestionado por los hinchas rimenses.

Christofer Gonzales se rindió en elogios ante Felipe Vizeu tras rendimiento en Copa Libertadores y Liga 1.

Para Christofer Gonzales, Felipe Vizeu es un gran futbolista y deportista, además de ser una gran persona, debido a su amplia experiencia en el fútbol. También señaló que el brasileño no ha contado con las oportunidades de gol adecuadas para marcar.

"Vizeu nos ayuda mucho con su experiencia, confiamos en él. Lamentablemente no se le han dado los goles, pero tampoco ha tenido muchas situaciones de mano a mano. Es importante tener un jugador y una persona como él en el plantel”, comentó.

Christofer Gonzales es campeón con Universitario

Christofer Gonzales fue campeón con Universitario de Deportes en 2013.

'Canchita' Gonzales salió campeón nacional en 2013 vistiendo los colores de Universitario de Deportes. Sin embargo, hoy en día pertenece a Sporting Cristal, a quienes cataloga como el equipo de sus amores.