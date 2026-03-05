0
EN VIVO
Cienciano vs Melgar por Copa Sudamericana

Kevin Becerra anotó el 1-0 de Cienciano sobre Melgar por Copa Sudamericana

Kevin Becerra anotó un gran gol y puso el 1-0 a favor de Cienciano contra Melgar en el 'Clásico del Sur' por la Copa Sudamericana 2026.

Luis Blancas
Kevin Becerra anotó el 1-0 de Cienciano sobre Melgar por Copa Sudamericana
Kevin Becerra anotó el 1-0 de Cienciano sobre Melgar por Copa Sudamericana | Composición: Líbero
COMPARTIR

Kevin Becerra se está convirtiendo en héroe al anotar el 1-0 para Cienciano contra FBC Melgar en una nueva edición del 'Clásico del Sur' por la Fase Previa de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026. Si el resultado sigue así, el futbolista ecuatoriano le está dando la clasificación a la siguiente ronda al cuadro dirigido por Horacio Melgarejo.

Cienciano vs. Melgar juegan EN VIVO HOY por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Cienciano vs. Melgar EN VIVO vía DIRECTV Sports por la Copa Sudamericana

Kevin Becerra anotó el 1-0 de Cienciano sobre Melgar por Copa Sudamericana 2026

Video: DSports

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima se ilusiona con sumar a volante de casi medio millón para ganar el Torneo Apertura

  2. Exfigura de Valencia de España se lució en los entrenamientos de Universitario

  3. Se confirmó el castigo que recibió Eryc Castillo tras ser expulsado en el partido ante UTC

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano