- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Melgar
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Kevin Becerra anotó el 1-0 de Cienciano sobre Melgar por Copa Sudamericana
Kevin Becerra anotó un gran gol y puso el 1-0 a favor de Cienciano contra Melgar en el 'Clásico del Sur' por la Copa Sudamericana 2026.
Kevin Becerra se está convirtiendo en héroe al anotar el 1-0 para Cienciano contra FBC Melgar en una nueva edición del 'Clásico del Sur' por la Fase Previa de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026. Si el resultado sigue así, el futbolista ecuatoriano le está dando la clasificación a la siguiente ronda al cuadro dirigido por Horacio Melgarejo.
Kevin Becerra anotó el 1-0 de Cienciano sobre Melgar por Copa Sudamericana 2026
Video: DSports
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90