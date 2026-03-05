- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cienciano vs Melgar
- Sporting Cristal
- Universitario
- Alianza Lima
- Liga Peruana de Vóley
Sinuano Día EN VIVO de HOY, jueves 5 de marzo: ver resultados y números ganadores del último sorteo
VER resultados EN VIVO y números ganadores del Sinuano Día y Noche de este jueves 5 de marzo del 2026. Podrás cotejar tu boleto ganador AQUÍ. ¡Suerte!
El sorteo Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición este jueves 5 de marzo del 2026, por lo que miles de colombianos pondrán a prueba su suerte en el popular chance. ¿Te animas a participar? En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados, horarios y dónde ver EN VIVO los números ganadores. ¡Mucha suerte!
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche último sorteo del miércoles 4 de marzo: resultados y números ganadores
Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 5 de marzo 2026 EN VIVO resultados
Bienvenidos
Este jueves 5 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.
¿A qué hora se juega la lotería Sinuano Día y Noche?
El sorteo Sinuano se realiza todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se juegan a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m., respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p. m. en el horario nocturno.
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
Accede a la lista de premios que el chance colombiano Sinuano ofrece a sus participantes, de acuerdo a la cantidad de aciertos que se obtenga en el boleto ganador:
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Cuántas loterías existen en Colombia?
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90