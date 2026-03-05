0

Sinuano Día EN VIVO de HOY, jueves 5 de marzo: ver resultados y números ganadores del último sorteo

VER resultados EN VIVO y números ganadores del Sinuano Día y Noche de este jueves 5 de marzo del 2026. Podrás cotejar tu boleto ganador AQUÍ. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 5 de marzo de 2026.
Sigue EN VIVO los últimos resultados del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 5 de marzo de 2026.
El sorteo Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición este jueves 5 de marzo del 2026, por lo que miles de colombianos pondrán a prueba su suerte en el popular chance. ¿Te animas a participar? En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados, horarios y dónde ver EN VIVO los números ganadores. ¡Mucha suerte!

Sinuano Día y Noche de HOY, 4 de marzo: consulta EN VIVO los resultados

Sinuano Día y Noche de HOY, jueves 5 de marzo 2026 EN VIVO resultados

09:13
5/3/2026

Bienvenidos

Este jueves 5 de marzo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora se juega la lotería Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se realiza todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se juegan a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m., respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p. m. en el horario nocturno.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Accede a la lista de premios que el chance colombiano Sinuano ofrece a sus participantes, de acuerdo a la cantidad de aciertos que se obtenga en el boleto ganador:

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?

  • Lotería de Bogotá
  • Lotería de Boyacá
  • Lotería del Cauca
  • Lotería Cruz Roja
  • Lotería de Cundinamarca
  • Lotería del Huila
  • Lotería de Manizales
  • Extra de Colombia
  • Lotería de Medellín
  • Lotería del Meta
  • Lotería del Quindío
  • Lotería de Risaralda
  • Lotería de Santander
  • Lotería del Tolima
  • Lotería del Valle
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

