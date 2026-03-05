Sinuano Día EN VIVO de HOY, jueves 5 de marzo: ver resultados y números ganadores del último sorteo

El sorteo Sinuano Día y Noche tendrá una nueva edición este jueves 5 de marzo del 2026, por lo que miles de colombianos pondrán a prueba su suerte en el popular chance. ¿Te animas a participar? En esta nota de Líbero podrás revisar los resultados, horarios y dónde ver EN VIVO los números ganadores. ¡Mucha suerte!

¿A qué hora se juega la lotería Sinuano Día y Noche?

El sorteo Sinuano se realiza todos los días de la semana, en sus dos ediciones, Día y Noche, que se juegan a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m., respectivamente. Sin embargo, los domingos y feriados se cambia la hora por las 8:30 p. m. en el horario nocturno.

¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?

Accede a la lista de premios que el chance colombiano Sinuano ofrece a sus participantes, de acuerdo a la cantidad de aciertos que se obtenga en el boleto ganador:

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta .

. Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cuántas loterías existen en Colombia?