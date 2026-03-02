REVELAN nuevos chats que evidencian FUERTE reclamo de Adrián Villar a Francesca Montenegro: "Por qué mier..."

0
Se revelan conversaciones nuevas entre Adrián Villar y Francesca Montenegro. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Este último domingo 1 de marzo, el programa 'Cuarto Poder' difundió conversaciones entre Adrián Villar y Franchesca Montenegro, quien le dijo a su entonces novio, que su padre podía conseguir 'peces gordos' para asesorar al joven. Sin embargo, recientemente La República tuvo acceso a unos chats del martes 24 de febrero, una semana después que ocurrió el fatal accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano.

Adrián Villar

Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro. | Fuente: La República.

En estas conversaciones de WhatsApp, entre Adrián y Franchesca, se evidencia la preocupación de la joven influencer ante la situación, incluso, puntualizó que le recomendó que se entregue a las autoridades luego del acciddente y que fue su padre, el abogado Juan Montenegro, quien le dio ese consejo.

"Adrián, en realidad me preocupa Lizeth, me preocupa su familia, me preocupas tú... preocupa todo. Ya perdí mi trabajo, me atacan hace días sin parar en las redes. Ayer han venido periodistas a mi casa, la gente me desea la muerte y lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá, cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje, no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados. Y, como lo sabrás, esa recomendación te la hizo mi papá porque te quiere mucho y te quería evitar que pases por todo esto", señaló la creadora de contenido.

Adrián Villar le reclama a Francesca Montenegro: "Por qué mier…"

"Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada para cambiar el pasado. De verdad lamento mucho lo que está pasando. Fran, a todas las personas que amo les ha salpicado esta mierd* de alguna forma u otra, y no tienes idea de cómo lo siento, pero aún así todas esas personas están apoyándome y dándome fuerzas. Parece que la única que se aleja cada vez que pasa algo eres tú", indicó Adrián Villar a su entonces novia.

"Deberíamos estar juntos en esto, no cada vez más separados. Dijiste que me apoyarías en todo momento, pero lamentablemente no siento que lo estés haciendo. Sólo lo haces cuando tú te sientes 'mejor'", agregó.

AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

