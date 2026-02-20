Identifican a presunto conductor de 21 años que atropelló y mató a deportista, Lizeth Marzano

El pasado martes 17 de febrero, la deportista peruana Lizeth Marzano Noguera, quien era campeona de buceo, fue atropellada cuando se encontraba corriendo por las calles de San Isidro. La joven no soportó el fuerte impacto, y falleció, dejando un profundo dolor en familiares y amigos, quienes ahora buscan justifica por los sucedido.

A raíz de ello, y tras varias investigaciones, Latina Noticias informó que se habría dado con el presunto culpable del fallecimiento de la integrante de la selección nacional de apnea. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se encontraban en la búsqueda del conductor responsable.

La data brindada revela que quien manejaba el auto y habría arrollado a la joven sería Adrián Villar (21), cuyo abogado se acercó ya a la sede de la fiscalía para brindar su manifestación respecto a lo que ocurrió tras el impacto en la avenida Camino Real, frente al ingreso a El Golf.

Como se observa en las imágenes de la cámara de seguridad, que se hicieron públicas en las últimas horas, el chofer comete el delito y huye del lugar sin brindar algún tipo de auxilio a Lizeth Marzano tras haberla embestido brutalmente.

Periodista Marisel Linares negó vínculo con vehículo que atropelló a deportista

La periodista Marisel Linares aclaró que el auto implicado seguía a su nombre, pero afirmó que este ya no se encuentra en su poder actualmente, sino que lo maneja otra persona, por lo que envió comunicado detallando que no está involucrada en el caso.

"Quiero dejar en claro que ese auto ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo", expresó por medio de un mensaje desde sus redes sociales.