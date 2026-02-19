Giuli Cunha expone fuertes amenazas que recibió Hernán Barcos: "No vuelva a jugar nunca más"

Hernán Barcos es considerado figura importante en la historia de Alianza Lima; sin embargo, algunos supuestos hinchas del cuadro íntimo han lanzado fuertes comentarios contra el actual jugador de FC Cajamarca luego de que este último domingo 15 sufriera una lesión en el partido ante Sport Huancayo por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026.

Giuli Cunha, esposa del 'Pirata', expuso en su cuenta oficial de Instagram los mensajes de alto calibre que lanzaron diversos usuarios en contra del delantero argentino. Asimismo, posteriormente publicó en su historia una imagen con una frase motivacional como respuesta a estos.

Giuli Cunha publica los comentarios agresivos contra Hernán Barcos.

Los posts en contra de Hernán Barcos se habrían dado mediante la red social X, donde supuestos hinchas de Alianza Lima lanzaron duros comentarios y calificativos. Incluso uno de ellos menciona su deseo de que no juegue nunca más luego de la lesión de sufrió en el duelo entre Sport Huancayo vs FC Cajamarca.

Como se sabe, el delantero argentino sufrió una lesión el domingo 15 de febrero durante el partido frente a Sport Huancayo. El atacante tuvo que abandonar el campo antes de los 20 minutos del primer tiempo tras presentar una molestia muscular en el muslo izquierdo, lo que generó preocupación en su equipo debido a su importancia en el ataque.

Por otro lado, en la publicación que realizó Giuli Cunha se puede apreciar que se menciona tomar acciones en contra de la familia del futbolista. Ante esta alarmante situación que traspasa las cancha de fútbol, la brasileña colocó la frase: "La mejor venganza es ninguna. El tiempo expone, el karma corrige y Dios le enseña humildad".