¿Hernán Barcos? FC Cajamarca confirma lesión de futbolista y es baja entre 2 y 3 meses

Uno de los equipos que genera atención en la Liga 1 2026 es FC Cajamarca. El equipo tiene a Hernán Barcos como capitán del equipo, quien es muy recordado por la afición de Alianza Lima tras cinco años en la institución blanquiazul, con el que obtuvo el bicampeonato de las temporadas 2021 y 2022.

Sin embargo, ahora el cuadro del 'Pirata' ha informado una dura noticia con un futbolista que era titular habitual en el elenco que dirige Carlos Silvestri. Se trata de Jhonatan Medina, portero del conjunto cajamarquino que fue noticia al discutir con Hernán Barcos en uno de los goles recibidos por Juan Pablo II.

Luego de ello, el golero nacional no ha sumado minutos en los dos partidos siguientes de la Liga 1 2026, lo que generó muchas incógnitas entre los aficionados. Sin embargo, ahora se confirmó que el portero es baja entre 2 a 3 meses tras ser intervenido quirúrgicamente.

"El futbolista Jhonatan Medina ha sufrido una fractura en la base del tercer y cuarto metacarpiano de su mano derecha, lesión que se produjo durante el primer partido de la Liga 1. El jugador fue sometido exitosamente a una intervención quirúrgica. Se proyecta un período de recuperación estimado entre 2 y 3 meses", se lee en el parte médico.

Reporte médico de Jhonatan Medina en FC Cajamarca.

Hernán Barcos se fue sentido de FC Cajamarca

Durante los primeros 15 minutos del partido entre Sport Huancayo vs FC Cajamarca, Hernán Barcos pidió su cambio tras sentir un malestar muscular. De momento, no ha habido reportes sobre su condición y se aguarda noticias para conocer si será considerado en el siguiente encuentro ante FBC Melgar.