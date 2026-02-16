Partidos de la Liga 1 Perú: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Con la competencia encendida de la Liga 1 2026, se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura, con una serie de partidos que prometen sacar la emoción de los hinchas en su máxima expresión. Pues habrá doble clásico; el primero entre Alianza Lima vs Sport Boys y el duelo entre Sporting Cristal vs Universitario.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura

Viernes 20 de febrero

Alianza Lima vs Sport Boys

Hora: 8:00 p.m. - Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

FC Cajamarca vs Melgar

Hora: 1:00 p.m. - Estadio: Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs Universitario

Hora: 4:00 p.m. - Estadio: Alberto Gallardo

Cienciano vs Alianza Atlético

Hora: 7:00 p.m. - Estadio: Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

ADT vs UTC

Hora: 11:00 a.m. - Estadio: Unión Tarma

Los Chankas vs Sport Huancayo

Hora: 1:15 p.m. - Estadio: Los Chankas

Atlético Grau vs Juan Pablo II

Hora: 3:30 p.m. - Estadio: Campeones del 36

Cusco FC vs Comericiante Unidos

Hora: 6:30 p.m. - Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3:00 p.m. - Estadio: Hugo Sotil

Tabla de posiciones Liga 1 2026 - Torneo Apertura

Equipo PJ DG Puntos 1. Melgar 3 7 9 2. UTC 3 4 9 3. Universitario 3 3 7 4. Alianza Lima 3 2 7 5. Chankas 3 1 5 6. Deportivo Garcilaso 3 1 5 7. Sporting Cristal 3 1 4 8. Sport Huancayo 3 1 4 9. Comerciantes Unidos 3 0 4 10. Sport Boys 3 0 4 11 Alianza Atlético 3 0 4 12. Cienciano 3 2 3 13. ADT 3 -2 3 14. FC Cajamarca 3 -2 2 15. Cusco FC 3 -2 1 16. Atlético Grau 3 -3 1 17. Juan Pablo II 3 -7 1 18. CD Moquegua 3 -6 0

¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?

De cara a la temporada 2026, el fútbol peruano concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.