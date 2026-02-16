0
Partidos de la Liga 1 Perú: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Esta es la programación completa con todos los partidos de la cuarta jornada del Torneo Apertura. Habrá doble clásico moderno entre la U y Cristal, además del Alianza-Boys.

Shirley Marcelo
Partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.
Partidos de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. | composición Líbero
Con la competencia encendida de la Liga 1 2026, se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura, con una serie de partidos que prometen sacar la emoción de los hinchas en su máxima expresión. Pues habrá doble clásico; el primero entre Alianza Lima vs Sport Boys y el duelo entre Sporting Cristal vs Universitario.

Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura

Viernes 20 de febrero

  • Alianza Lima vs Sport Boys
    Hora: 8:00 p.m. - Estadio: Alejandro Villanueva

Sábado 21 de febrero

  • FC Cajamarca vs Melgar
    Hora: 1:00 p.m. - Estadio: Héroes de San Ramón
  • Sporting Cristal vs Universitario
    Hora: 4:00 p.m. - Estadio: Alberto Gallardo
  • Cienciano vs Alianza Atlético
    Hora: 7:00 p.m. - Estadio: Garcilaso de la Vega

Domingo 22 de febrero

  • ADT vs UTC
    Hora: 11:00 a.m. - Estadio: Unión Tarma
  • Los Chankas vs Sport Huancayo
    Hora: 1:15 p.m. - Estadio: Los Chankas
  • Atlético Grau vs Juan Pablo II
    Hora: 3:30 p.m. - Estadio: Campeones del 36
  • Cusco FC vs Comericiante Unidos
    Hora: 6:30 p.m. - Estadio: Garcilaso de la Vega

Lunes 23 de febrero

  • CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso
    Hora: 3:00 p.m. - Estadio: Hugo Sotil
Torneo Apertura

Programación de la fecha 4 del Apertura.

Tabla de posiciones Liga 1 2026 - Torneo Apertura

EquipoPJDGPuntos
1. Melgar379
2. UTC349
3. Universitario337
4. Alianza Lima327
5. Chankas315
6. Deportivo Garcilaso315
7. Sporting Cristal314
8. Sport Huancayo314
9. Comerciantes Unidos304
10. Sport Boys304
11 Alianza Atlético304
12. Cienciano323
13. ADT3-23
14. FC Cajamarca3-22
15. Cusco FC3-21
16. Atlético Grau3-31
17. Juan Pablo II3-71
18. CD Moquegua3-60

¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?

De cara a la temporada 2026, el fútbol peruano concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

