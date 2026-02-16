- Hoy:
Partidos de la Liga 1 Perú: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026
Esta es la programación completa con todos los partidos de la cuarta jornada del Torneo Apertura. Habrá doble clásico moderno entre la U y Cristal, además del Alianza-Boys.
Con la competencia encendida de la Liga 1 2026, se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura, con una serie de partidos que prometen sacar la emoción de los hinchas en su máxima expresión. Pues habrá doble clásico; el primero entre Alianza Lima vs Sport Boys y el duelo entre Sporting Cristal vs Universitario.
Partidos de Liga 1 2026: programación de la fecha 4 del Torneo Apertura
Viernes 20 de febrero
- Alianza Lima vs Sport Boys
Hora: 8:00 p.m. - Estadio: Alejandro Villanueva
Sábado 21 de febrero
- FC Cajamarca vs Melgar
Hora: 1:00 p.m. - Estadio: Héroes de San Ramón
- Sporting Cristal vs Universitario
Hora: 4:00 p.m. - Estadio: Alberto Gallardo
- Cienciano vs Alianza Atlético
Hora: 7:00 p.m. - Estadio: Garcilaso de la Vega
Domingo 22 de febrero
- ADT vs UTC
Hora: 11:00 a.m. - Estadio: Unión Tarma
- Los Chankas vs Sport Huancayo
Hora: 1:15 p.m. - Estadio: Los Chankas
- Atlético Grau vs Juan Pablo II
Hora: 3:30 p.m. - Estadio: Campeones del 36
- Cusco FC vs Comericiante Unidos
Hora: 6:30 p.m. - Estadio: Garcilaso de la Vega
Lunes 23 de febrero
- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso
Hora: 3:00 p.m. - Estadio: Hugo Sotil
Programación de la fecha 4 del Apertura.
Tabla de posiciones Liga 1 2026 - Torneo Apertura
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Melgar
|3
|7
|9
|2. UTC
|3
|4
|9
|3. Universitario
|3
|3
|7
|4. Alianza Lima
|3
|2
|7
|5. Chankas
|3
|1
|5
|6. Deportivo Garcilaso
|3
|1
|5
|7. Sporting Cristal
|3
|1
|4
|8. Sport Huancayo
|3
|1
|4
|9. Comerciantes Unidos
|3
|0
|4
|10. Sport Boys
|3
|0
|4
|11 Alianza Atlético
|3
|0
|4
|12. Cienciano
|3
|2
|3
|13. ADT
|3
|-2
|3
|14. FC Cajamarca
|3
|-2
|2
|15. Cusco FC
|3
|-2
|1
|16. Atlético Grau
|3
|-3
|1
|17. Juan Pablo II
|3
|-7
|1
|18. CD Moquegua
|3
|-6
|0
¿Dónde ver partidos de la Liga 1 2026?
De cara a la temporada 2026, el fútbol peruano concentrará todas sus transmisiones en una sola señal: L1 MAX. La cadena contará con los derechos tanto del Torneo Apertura como del Clausura y estará disponible a través de operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Zapping, Bitel y Cable Visión Perú, asegurando una amplia difusión del campeonato nacional.
