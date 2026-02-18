Remezón en Alianza Lima: ultimátum a Pablo Guede y el candidato firme para reemplazarlo

Alianza Lima no atraviesa su mejor momento, luego de mostrar un paupérrimo desempeño al mando de Pablo Guede. Los 'íntimos' fueron de los equipos que más se reforzaron para esta temporada, pero vienen recibiendo fuertes críticas de sus hinchas. Por ello, previo al partido ante Sport Boys, el club le dio una fuerte advertencia al argentino y se conoció que ya tienen un candidato para reemplazarlo.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su fuerte postura ante la posibilidad de ser entrenador de Alianza Lima

Alianza Lima dio ultimátum a Pablo Guede por malos resultados

Durante el programa 'Modo Fútbol', el periodista deportivo José Varela brindó nuevos detalles sobre el futuro de Pablo Guede al mando de Alianza Lima, luego de los constantes cuestionamientos por el bajo desempeño del equipo.

Sobre ello, indicó que la directiva aseguró su permanencia hasta el partido ante Sport Boys, donde tendrá la obligación de quedarse con los tres puntos ante su gente en Matute ya que cualquier otro resultado que no sea una victoria terminará desencadenando su salida del cargo.

Video: Modo Fútbol

"Hay mucha tensión en Alianza Lima, no hay tranquilidad por el tema de Pablo Guede. Va a llegar al partido con Boys, pero su continuidad va a depender de lo que logre y su funcionalidad. Si no se da un buen resultado, no va a continuar en Alianza Lima", reveló el comunicador.

Alianza Lima ya tiene candidato para reemplazar a Pablo Guede

Del mismo modo, el citado comunicador señaló que dentro de la directiva blanquiazul ya se maneja el nombre de un reconocido entrenador nacional para tomar las riendas del equipo en caso se de la salida de Guede. Se trata de Wilmar Valencia.

El experimentado estratega actualmente está trabajando con las menores del equipo y su nombre se perfila para dirigir al equipo de forma interina. "Hay un nombre que se ha instalado en Matute y sería el encargado de tomar el fierro caliente. Su nombre es Wilmar Valencia, ya ha llegado en la interna de Alianza Lima. Está en la jefatura técnica de menores", fue la información que compartió Varela.

Wilmar Valencia trabaja en Alianza Lima desde finales de 2024.

Cabe señalar que en el pasado, Valencia dirigió a la escuadra blanquiazul. Además, es uno de los técnicos más reconocido del fútbol peruano, siendo incluso campeón nacional de la Copa Bicentenario 2019.

Los resultados de Pablo Guede con Alianza Lima

Si consideramos los partidos de pretemporada, Pablo Guede ha dirigido un total de 9 partidos con Alianza Lima, donde ha obtenido resultados irregulares con 4 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Además, fue señalado por la dolorosa eliminación ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.