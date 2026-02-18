Alianza Lima quiere dar el golpe con el fichaje de jugador que reveló su amor por Universitario

Si bien el libro de pases del fútbol peruano sigue abierto, las alternativas en el mercado de fichajes son reducidas. Pero los equipos saben que la planificación es clave y analizan opciones para repotenciar su plantel. Alianza Lima entiende que necesita fortalecer su banda izquierda y quiere incorporar a un jugador que es hincha de Universitario.

Alianza Lima quiere fichar a jugador hincha de Universitario

Denilson Barrenechea contó en su cuenta de X que Alianza Lima reactivó la opción de contratar a Orlando Núñez, jugador que milita en Deportivo Garcilaso. La intención de los blanquiazules es reforzar la posición de lateral izquierdo.

"Hubo contacto. Buscan competencia para Carbajal", puntualizó. Como se recuerda, Orlando Núñez estuvo en la órbita de Alianza Lima, pero las gestiones no prosperaron y todo quedó en una tentativa.

Denilson Barrenechea indicó que Orlando Núñez es opción en Alianza Lima.

Núñez es un jugador rápido y cumplidor tácticamente. Con la salida de Miguel Trauco, Alianza Lima considera que es importante incorporar a un jugador para ese sector de cancha.

Es importante señalar que, si Alianza Lima quiere fichar a Orlando Núñez, su incorporación se debe realizar en el Clausura porque ya jugó tres partidos en el Apertura con la camiseta de Garcilaso, registrando 270 minutos.

Orlando Núñez es hincha de Universitario

En el 2024, Orlando Núñez no dudó en revelar su cariño por Universitario. En ese año, el jugador militaba en Cienciano y señaló que, a pesar de su sentimiento por los cremas, siempre dejará todo en la cancha por la camiseta que le toque defender.

"Voy a decir algo que es verdad, yo soy hincha de la ‘U’, pero ahora me debo a Cienciano. Al equipo al cual represento, yo voy a matar por ese equipo, por los colores que represento. Yo soy profesional", contó Núñez en Toca y Pasa Perú.