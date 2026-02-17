Jorge Fossati y su fuerte postura ante la posibilidad de ser entrenador de Alianza Lima

La eliminación de la Copa Libertadores y el bajo nivel que está mostrando Alianza Lima en sus últimos partidos son dos puntos que preocupan a los hinchas blanquiazules, quienes exigen la salida de Pablo Guede. A pesar de que la dirección deportiva del club victoriano respalda al entrenador, los fanáticos presionan para que el DT pueda dejar el club.

Incluso, en las últimas horas, el nombre de Jorge Fossati empezó a sonar fuerte en Matute. Gustavo Peralta contó en Hablemos de MAX que desde Alianza Lima no se comunicaron con el ex DT de Universitario.

Además, el periodista señaló que, en el caso de que Alianza Lima se comunique con Jorge Fossati, la postura del entrenador uruguayo es no dirigir a los blanquiazules.

"No ha llamado a nadie a Jorge Fossati. Y si llamaran (de Alianza), tampoco estarían interesados. Eso dicen desde el entorno del profe", indicó Gustavo Peralta.

Jorge Fossati un DT que está en la historia de Universitario

Jorge Fossati llegó en el 2023 a Universitario, cuando los cremas estaban atravesando un complicado momento deportivo. El 'Nonno' logró afianzar una idea de juego y ganó el Clausura. Luego disputó la final nacional ante Alianza Lima, donde se impuso y conquistó la estrella 27.

Tras su paso por la selección peruana, donde le fue mal, Fossati volvió a Universitario. El experimentado entrenador afianzó su idea de juego y ganó el Apertura y Clausura, logrando el tricampeonato.

A pesar de su abrupta salida de Universitario, Fossati indicó que el club siempre estará en su corazón. Incluso en la premiación de la Liga 1, donde fue reconocido como el mejor DT de la temporada 2025, el 'Nonno' se emocionó cuando agradeció a sus exjugadores y a los hinchas cremas.