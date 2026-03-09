El club peruano que busca 'atrasar' a Universitario con el fichaje de Bryan Reyna

En Argentina dan por cerrada la llegada de Bryan Reyna a Universitario. Sin embargo, Gustavo Peralta informó en PBO Campeonísimo que Sporting Cristal también está interesado en el fichaje del ‘Picante’ y puede atrasar al cuadro crema.

Destacado club peruano busca el fichaje de Bryan Reyna

Gustavo Peralta contó que Sporting Cristal es otro de los equipos que mira con buenos ojos incorporar a Bryan Reyna. Los celestes están a un paso de clasificar a fase de grupos de la Copa Libertadores y quieren incorporar a un jugador de nivel de selección.

“Sporting Cristal también está ahí”, expresó Gustavo Peralta. Las próximas horas son claves para definir el futuro del ‘Picante’, que es pretendido por dos de los equipos más importantes del fútbol peruano.

Bryan Reyna es opción en Sporting Cristal.

El libro de pases en el fútbol argentino cierra hoy; por ello, Sporting Cristal o Universitario corre contra la hora para cerrar la incorporación de Bryan Reyna.

¿De qué equipo es hincha Bryan Reyna?

Según contó Gustavo Peralta, Bryan Reyna es hincha de Universitario de Deportes. El jugador, que pasó por Cantolao y Alianza Lima, puede defender la camiseta del equipo de sus amores.