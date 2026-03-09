0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Melgar

Bryan Reyna es nuevo futbolista de Universitario, informó prensa de Argentina

La prensa argentina informó a todo lo alto que Universitario de Deportes tiene su nuevo fichaje y es el futbolista Bryan Reyna de Belgrano.

Luis Blancas
Bryan Reyna es nuevo fichaje de Universitario, según informó prensa de Argentina
Bryan Reyna es nuevo fichaje de Universitario, según informó prensa de Argentina | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes no quiere escatimar esfuerzos para conseguir el título nacional y con ello el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, desde la prensa argentina informan que el futbolista peruano Bryan Reyna es nuevo fichaje del elenco crema procedente de Belgrano a través de un préstamo.

Franco Velazco, administrador de Universitario, dio rotundo comentario sobre Alianza Lima por reclamo ante la Comisión Disciplinaria

PUEDES VER: Administrador de Universitario dio rotundo comentario sobre Alianza Lima por reclamo: "Es..."

Bryan Reyna es nuevo fichaje de Universitario, según informó prensa de Argentina

El periodista del medio La Voz de Argentina, Pablo Ocampo, informó a través de sus redes sociales que Reyna es nuevo jugador de Universitario de cara a la temporada 2026 a préstamo desde Belgrano.

“Belgrano: El delantero Bryan Reyna fue prestado a Universitario de Perú hasta diciembre de 2026”, informó el comunicador a través de su cuenta de X.

Pablo Ocampo, periodista argentino, informó que Belgrano prestó a Bryan Reyna a Universitario

Pablo Ocampo, periodista argentino, informó que Belgrano prestó a Bryan Reyna a Universitario

Cabe mencionar que durante la semana, Gustavo Peralta y Mauricio Loret de Mola, periodistas peruanos, informaron que en Universitario veían con buenos ojos la posibilidad de fichar a Bryan Reyna desde Belgrano.

Y ahora tras muchos rumores que lo acercaban a Ate, la prensa argentina confirmó el interés y confirmó que el futbolista de la selección peruana ya es nuevo fichaje de la escuadra crema por todo el 2026 a nada de cerrarse el mercado de pases en la Liga Profesional.

En conclusión, según informaron los medios argentinos y peruanos, Bryan Reyna está demasiado cerca de ser jugador de Universitario de Deportes cedido a préstamo procedente de Belgrano, ya que todavía cuenta con contrato hasta diciembre de 2026.

¿Cómo le fue a Bryan Reyna en Belgrano?

Reyna fue fichado por Belgrano en 2024 desde Alianza Lima y tras una irregular temporada aún mantiene un contrato con el cuadro argentino hasta fines de 2026. Durante su paso por la Liga Profesional Argentina, Copa Sudamericana y Copa Argentina disputó 57 partidos, anotó 5 goles y asistió 6 veces.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Bryan Reyna es nuevo futbolista de Universitario, informó prensa de Argentina

  2. El club peruano que busca 'atrasar' a Universitario con el fichaje de Bryan Reyna

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano