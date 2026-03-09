- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Bryan Reyna es nuevo futbolista de Universitario, informó prensa de Argentina
La prensa argentina informó a todo lo alto que Universitario de Deportes tiene su nuevo fichaje y es el futbolista Bryan Reyna de Belgrano.
Universitario de Deportes no quiere escatimar esfuerzos para conseguir el título nacional y con ello el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, desde la prensa argentina informan que el futbolista peruano Bryan Reyna es nuevo fichaje del elenco crema procedente de Belgrano a través de un préstamo.
PUEDES VER: Administrador de Universitario dio rotundo comentario sobre Alianza Lima por reclamo: "Es..."
Bryan Reyna es nuevo fichaje de Universitario, según informó prensa de Argentina
El periodista del medio La Voz de Argentina, Pablo Ocampo, informó a través de sus redes sociales que Reyna es nuevo jugador de Universitario de cara a la temporada 2026 a préstamo desde Belgrano.
“Belgrano: El delantero Bryan Reyna fue prestado a Universitario de Perú hasta diciembre de 2026”, informó el comunicador a través de su cuenta de X.
Pablo Ocampo, periodista argentino, informó que Belgrano prestó a Bryan Reyna a Universitario
Cabe mencionar que durante la semana, Gustavo Peralta y Mauricio Loret de Mola, periodistas peruanos, informaron que en Universitario veían con buenos ojos la posibilidad de fichar a Bryan Reyna desde Belgrano.
Y ahora tras muchos rumores que lo acercaban a Ate, la prensa argentina confirmó el interés y confirmó que el futbolista de la selección peruana ya es nuevo fichaje de la escuadra crema por todo el 2026 a nada de cerrarse el mercado de pases en la Liga Profesional.
En conclusión, según informaron los medios argentinos y peruanos, Bryan Reyna está demasiado cerca de ser jugador de Universitario de Deportes cedido a préstamo procedente de Belgrano, ya que todavía cuenta con contrato hasta diciembre de 2026.
¿Cómo le fue a Bryan Reyna en Belgrano?
Reyna fue fichado por Belgrano en 2024 desde Alianza Lima y tras una irregular temporada aún mantiene un contrato con el cuadro argentino hasta fines de 2026. Durante su paso por la Liga Profesional Argentina, Copa Sudamericana y Copa Argentina disputó 57 partidos, anotó 5 goles y asistió 6 veces.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIOS/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90