Bryan Reyna es nuevo futbolista de Universitario, informó prensa de Argentina

Universitario de Deportes no quiere escatimar esfuerzos para conseguir el título nacional y con ello el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, desde la prensa argentina informan que el futbolista peruano Bryan Reyna es nuevo fichaje del elenco crema procedente de Belgrano a través de un préstamo.

Bryan Reyna es nuevo fichaje de Universitario, según informó prensa de Argentina

El periodista del medio La Voz de Argentina, Pablo Ocampo, informó a través de sus redes sociales que Reyna es nuevo jugador de Universitario de cara a la temporada 2026 a préstamo desde Belgrano.

“Belgrano: El delantero Bryan Reyna fue prestado a Universitario de Perú hasta diciembre de 2026”, informó el comunicador a través de su cuenta de X.

Pablo Ocampo, periodista argentino, informó que Belgrano prestó a Bryan Reyna a Universitario

Cabe mencionar que durante la semana, Gustavo Peralta y Mauricio Loret de Mola, periodistas peruanos, informaron que en Universitario veían con buenos ojos la posibilidad de fichar a Bryan Reyna desde Belgrano.

Y ahora tras muchos rumores que lo acercaban a Ate, la prensa argentina confirmó el interés y confirmó que el futbolista de la selección peruana ya es nuevo fichaje de la escuadra crema por todo el 2026 a nada de cerrarse el mercado de pases en la Liga Profesional.

En conclusión, según informaron los medios argentinos y peruanos, Bryan Reyna está demasiado cerca de ser jugador de Universitario de Deportes cedido a préstamo procedente de Belgrano, ya que todavía cuenta con contrato hasta diciembre de 2026.

¿Cómo le fue a Bryan Reyna en Belgrano?

Reyna fue fichado por Belgrano en 2024 desde Alianza Lima y tras una irregular temporada aún mantiene un contrato con el cuadro argentino hasta fines de 2026. Durante su paso por la Liga Profesional Argentina, Copa Sudamericana y Copa Argentina disputó 57 partidos, anotó 5 goles y asistió 6 veces.