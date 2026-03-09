Administrador de Universitario dio rotundo comentario sobre Alianza Lima por reclamo: "Es..."

La Comisión Disciplinaria abrió un expediente a Javier Rabanal, Caín Fara y Jairo Concha por los incidentes ocurridos contra los hinchas de Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, tras un reclamo interpuesto por Alianza Lima. Tras ello y a días de conocerse la resolución, Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, salió al frente para dar un rotundo comentario contra el elenco blanquiazul.

En medio de su llegada a Lima desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y en conversación con distintos medios, Velazco fue consultado directamente sobre el reclamo hecho por la escuadra blanquiazul en contra de los futbolista del cuadro merengue ante el ente disciplinario.

Para Franco Velazco, administrador de Universitario, el reclamo hecho por Alianza Lima no debe proceder, ya que en anterior ocasión, la misma Comisión Disciplinaria decidió improcedente a una queja hecha por la escuadra crema cuando reclamaron por Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

Por eso mismo, el directivo crema manifiesta que si no logran pronunciarse de la misma forma, la Liga 1 abrirá un precedente en donde cualquier club puede denunciar a otros cuando no le compete deportivamente ni éticamente.

“Sobre el tema disciplinario, creemos que hay un precedente del año pasado con el caso de Garcés y Zambrano, donde la comisión declaró improcedente el reclamo. Esperamos que se pronuncien en el mismo sentido; de lo contrario, se abriría una Caja de Pandora donde todos los clubes podrían reclamar indiscriminadamente por cualquier situación, lo cual no es ético ni deportivamente correcto", mencionó.

Video: Jax Latin Media

¿Cuándo se conocerá la sanción de la Comisión Disciplinaria hacia Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara?

Según explicó el periodista Eduardo Combe, no hay una fecha como tal para saber la resolución final de la Comisión Disciplinaria hacia las posibles sanciones a Jairo Concha, Javier Rabanal y Caín Fara por haberse enfrentado boca a boca ante hinchas de Sporting Cristal en la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. Sin embargo, una fecha tentativa sería la semana del 9 al 15 de marzo de 2026.