0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Melgar

Las 8 bajas confirmadas del Real Madrid para enfrentar al City por la Champions League

En la previa del encuentro ante el Manchester City, el plantel del Real Madrid no estará completo tras confirmarse que contará con importantes ausencias.

Jasmin Huaman
Real Madrid afrontará el partido ante Manchester City con importantes bajas.
Real Madrid afrontará el partido ante Manchester City con importantes bajas. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

El partido entre el Real Madrid y el Manchester City es uno de los más esperados de la fecha en la Champions League. Este encuentro se jugará en el Santiago Bernabéu el miércoles 11 de marzo. La vuelta está programada para desarrollarse una semana después en Inglaterra.

Real Madrid y Manchester City juegan por los octavos de final de Champions League.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Manchester City por octavos de Champions League

Las malas noticias no paran de llegar al mundo del Real Madrid. Los enfrentamientos por los octavos de final de la UEFA Champions League empiezan con grandes duelos. Lamentablemente, los hinchas del elenco español no podrán disfrutar de la magia de todas sus estrellas.

Bajas confirmadas del Real Madrid para enfrentar a Manchester City

Álvaro Arbeloa tendrá una tarea difícil y es que tendrá que ingeniárselas para amoldar al equipo del Real Madrid para recibir a un siempre duro rival como lo es Manchester City de Pep Guardiola. La historia entre ambos nos dejó como último enfrentamiento una victoria de los citizens en el Bernabéu.

Hasta ahora, se dio a conocer que el Real Madrid no podrá contar con los siguientes futbolistas: Álvaro Carreras, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Éder Militao, Dani Ceballos, Raúl Asencio y David Alaba.

Real Madrid sufre importantes bajas para enfrentar al Manchester City.

Real Madrid sufre importantes bajas para enfrentar al Manchester City.

La última baja que se anunció en el Real Madrid fue la de Álvaro Carreras, que sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. En cuanto a Mbappé, se trata de un esguince en la rodilla izquierda y estaría priorizando su tratamiento para llegar justo al Mundial 2026.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. DT de Deportivo Cali dejó sin palabras a Pedro Gallese y renunció en vivo: "No soy..."

  2. Las 8 bajas confirmadas del Real Madrid para enfrentar al City por la Champions League

  3. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horarios y canales para ver fútbol ONLINE este lunes 9 de marzo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano