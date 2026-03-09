Las 8 bajas confirmadas del Real Madrid para enfrentar al City por la Champions League

El partido entre el Real Madrid y el Manchester City es uno de los más esperados de la fecha en la Champions League. Este encuentro se jugará en el Santiago Bernabéu el miércoles 11 de marzo. La vuelta está programada para desarrollarse una semana después en Inglaterra.

Las malas noticias no paran de llegar al mundo del Real Madrid. Los enfrentamientos por los octavos de final de la UEFA Champions League empiezan con grandes duelos. Lamentablemente, los hinchas del elenco español no podrán disfrutar de la magia de todas sus estrellas.

Bajas confirmadas del Real Madrid para enfrentar a Manchester City

Álvaro Arbeloa tendrá una tarea difícil y es que tendrá que ingeniárselas para amoldar al equipo del Real Madrid para recibir a un siempre duro rival como lo es Manchester City de Pep Guardiola. La historia entre ambos nos dejó como último enfrentamiento una victoria de los citizens en el Bernabéu.

Hasta ahora, se dio a conocer que el Real Madrid no podrá contar con los siguientes futbolistas: Álvaro Carreras, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Éder Militao, Dani Ceballos, Raúl Asencio y David Alaba.

Real Madrid sufre importantes bajas para enfrentar al Manchester City.

La última baja que se anunció en el Real Madrid fue la de Álvaro Carreras, que sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. En cuanto a Mbappé, se trata de un esguince en la rodilla izquierda y estaría priorizando su tratamiento para llegar justo al Mundial 2026.