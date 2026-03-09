- Hoy:
Entró a Walmart tras una jornada agotadora y salió con una vida nueva: ganó 1 millón de dólares en la lotería
Después de un largo día, Jonathan G. solo quería probar su suerte en Walmart, sin imaginar que un boleto de $20 transformaría su vida por completo.
Después de un día extenuante en el trabajo, un hombre de Colorado experimentó un cambio radical en su vida gracias a un billete de lotería. Jonathan G., residente de Alamosa, se convirtió en millonario tras un golpe de suerte que él mismo describió como un momento que puso fin a años de dificultades.
Jonathan G., de Alamosa, compró un billete de lotería de $20 tras trabajar todo el día.
¿Cómo un billete de lotería comprado en Walmart transformó la vida de Jonathan G.?
Jonathan compró un boleto instantáneo 200X de US$20 en un Walmart Supercenter después de una jornada agotadora como representante de ventas de teléfonos celulares, según informó Daily Mail. Con solo unos pocos rasguños, descubrió que había ganado un millón de dólares.
"Estaba teniendo un día de ventas difícil y, de repente, todo valió la pena. Mi reacción fue de total incredulidad", declaró Jonathan a Daily Mail. Este premio no solo puso fin a períodos de desempleo y problemas de vivienda, sino que también abrió la puerta a nuevas oportunidades para él y su familia.
Durante años, Jonathan jugaba boletos de raspadito de menor valor, generalmente de US$5, obteniendo solo pequeñas ganancias ocasionales, la mayor de US$20. Pero aquel día decidió invertir un poco más y comprar un boleto de US$20: "Algo en mi cabeza me decía: 'Oye, ¿por qué no intentar conseguir ese de 20 dólares? ¿Qué es lo peor que podría pasar?'", dijo a Daily Mail. "Fue una de las mejores decisiones que tomé".
¿Cómo impactó el premio en su futuro?
Tras superar dificultades extremas, como vivir en un refugio y enfrentar el desempleo, Jonathan ahora proyecta usar su premio para mejorar la vida de su pareja e hijos. "Definitivamente planeo darle a mi novia y a mis hijos una vida que nunca pensé que fuera posible", compartió con Daily Mail.
El hombre también destacó la importancia de la perseverancia y la esperanza: "Un poco de esperanza y perseverancia y un don de suerte nos darán una vida por la que hemos trabajado muy duro", añadió.
Ganar con billetes raspaditos 200X no es sencillo: según la Lotería de Colorado, solo uno de cada 1.080.000 jugadores logra llevarse el premio mayor de 1 millón de dólares, mientras que la mayoría apenas recupera su inversión de US$20. La decisión de Jonathan se convirtió en un cambio de vida que demuestra que, en ocasiones, un pequeño riesgo puede traer recompensas extraordinarias.
