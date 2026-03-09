INCIDENTE VIOLENTO en Walmart: presunto intento de ESTRANGULAMIENTO a un oficial sacude Crystal City

Un episodio alarmante en Crystal City ha captado la atención de la comunidad y de las autoridades locales. Según los informes, un hombre fue arrestado tras un presunto ataque a un agente de policía dentro de un Walmart, lo que genera preocupación sobre la seguridad en los establecimientos comerciales de la zona. La información fue reportada directamente por Leader Publications.

Jerome Kennedy McLean III, de 32 años y de Festus, fue detenido.

Arresto de Jerome McLean tras presunto ataque a policía en Walmart

Jerome Kennedy McLean III, de 32 años y residente de Festus, fue detenido el 21 de febrero tras ser acusado de agredir a un agente de la policía de Crystal City. Documentos judiciales indican que el incidente ocurrió en la tienda Walmart ubicada en el 650 S. Truman Blvd., luego de que se le negara la entrada y se le solicitara que abandonara el establecimiento.

De acuerdo con Leader Publications, McLean "presuntamente aplicó una llave de estrangulamiento al agente, quien sufrió una distensión muscular en el cuello y fue atendido en el Hospital Mercy Jefferson de Crystal City". Tras su arresto, McLean quedó bajo custodia en la cárcel del condado de Jefferson, en Hillsboro, con una fianza de 10,000 dólares.

Historial criminal y cargos actuales de McLean

McLean enfrenta cargos graves que incluyen agresión en tercer grado a una víctima especial, resistencia al arresto y allanamiento de morada. Los registros judiciales indican que el acusado tiene antecedentes penales, incluyendo dos condenas previas por posesión de sustancias controladas, en junio de 2017 y julio de 2018.

Según los documentos judiciales, el presunto ataque ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando McLean se negó a abandonar Walmart tras la instrucción de un oficial de Crystal City. Leader Publications señala que "McLean se negó a salir de la tienda y presuntamente le aplicó una llave de estrangulamiento al agente".

Este incidente resalta los riesgos que pueden presentarse en los establecimientos comerciales y subraya la importancia de la seguridad y de la rápida intervención de las fuerzas del orden para proteger tanto a empleados como a clientes.