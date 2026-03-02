¡Mucha atención! Una tienda Walmart ubicada en Erwin, en Estados Unidos, fue evacuada este fin de semana luego que la Oficina del Sheriff del Condado de Steuben reportara que la tienda había sido blanco de un incidente de swatting. Cabe mencionar que esta situación se dio luego de la realización de llamadas falsas para alertar sobre amenazas inminentes. ¿Cuál es la situación actual?

Walmart: reportan evacuación de tienda tras incidente y empleados fueron desalojados

Según informes de 'Weny News' y otros portales internacionales, la evacuación del establecimiento Walmart se llevó a cabo este sábado 28 de febrero por la noche, cuando compradores y empleados no pudieron evitar ser desalojados mientras vehículos policiales bloqueaban la zona y agentes realizaban un registro exhaustivo de las instalaciones.

Según las declaraciones del sheriff Jim Allard, se corroboró que no había ninguna una amenaza real en la tienda, lo que permitió que los empleados puedan volver poco después de la evacuación, tras concluir la búsqueda.

En los reportes policiales se señaló que este tipo de situaciones se relaciona con el fenómeno conocido como swatting, que implica avisar falsamente sobre un incidente a las autoridades con el objetivo de generar una respuesta policial desproporcionada. Hasta el momento, no se han llevado a cabo arrestos vinculados ni se han compartido más datos.

¿Cuál es el protocolo para una evacuación en Walmart?

El protocolo de evacuación en Walmart establece la importancia de poder mantener la calma y seguir las indicaciones del personal capacitado, quienes se identifican a través de chalecos o brazaletes. En el momento de la emergencia, se deben suspender las actividades peligrosas y utilizar las salidas de emergencia debidamente señalizadas para llegar al punto de reunión.

Asimismo, según información de la empresa, se prohíbe el uso de elevadores y se prioriza la asistencia a personas con discapacidad, garantizando así una evacuación segura y ordenada para todos.