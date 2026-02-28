0
EN VIVO
Alianza Lima vs UTC
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones de Liga 1

ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Nueva York: hallan el cuerpo de un refugiado en Buffalo luego de ser ABANDONADO por agentes de la CBP

Un refugiado rohingya fue hallado muerto en Buffalo tras ser dejado por la CBP en una cafetería cerrada lejos de su hogar, generando indignación.

Gabriela Zevallos
Inmigrante es hallado sin vida tras ser abandonado por la CBP en Buffalo.
Inmigrante es hallado sin vida tras ser abandonado por la CBP en Buffalo. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Un refugiado de Myanmar casi ciego y que no hablaba inglés fue encontrado muerto en Buffalo, Nueva York, días después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lo dejara en una cafetería cerrada lejos de su hogar, donde las temperaturas estaban bajo cero.

Tribunal federal avala que el IRS comparta datos fiscales con ICE para operativos migratorios.

PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes ilegales en EE. UU.: fallo judicial permitirá al IRS compartir datos fiscales con el ICE para OPERATIVOS MIGRATORIOS

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, calificó la muerte de Nurul Amin Shah Alam de "profundamente perturbadora" y pidió una investigación inmediata. La familia del hombre denunció que nunca fue notificada sobre la liberación ni la ubicación donde lo dejaron.

Liberación de Shah Alam y fallos de la CBP

Shah Alam había estado detenido previamente por cargos menores relacionados con un malentendido con la policía local y había sido liberado bajo fianza. La CBP le impuso una orden de detención, pero luego lo liberó al descubrir que ingresó a EE. UU. como refugiado y no podía ser deportado legalmente.

Nurul Amin Shah Alam

Inmigrante es hallado sin vida tras ser abandonado por la CBP en Buffalo.

El DHS afirmó que lo dejaron en un "lugar cálido y seguro" y que Shah Alam no mostraba signos de problemas de movilidad, sin embargo, la cafetería estaba cerrada y él fue encontrado muerto a casi 9,7 kilómetros de ese lugar, generando fuertes cuestionamientos sobre el protocolo aplicado.

Reacciones y exigencias de investigación

El alcalde Ryan criticó duramente a la CBP por no contar con un protocolo para manejar a un hombre discapacitado y que no hablaba inglés, señalando: "¿Y saben lo que hicieron? Lo dejaron en una cafetería cerrada".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó: "Nurul Amin Shah Alam huyó del genocidio y vino a este país en busca de seguridad y oportunidades. Nadie que venga aquí buscando refugio debería estar expuesto a peligro". Funcionarios locales y la familia del refugiado exigen una investigación exhaustiva sobre el caso.

Lo más visto

  1. ALERTA MÁXIMA en Walmart de Rapid City: reportan ARRESTO inmediato de dos hombres acusados de PELIGROSO fraude a tienda

  2. ALERTA MÁXIMA con SNAP: a partir de ESTA FECHA, estos serán los REQUISITOS CLAVES para recibir los beneficios en este estado

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano