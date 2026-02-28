ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en Nueva York: hallan el cuerpo de un refugiado en Buffalo luego de ser ABANDONADO por agentes de la CBP

Un refugiado de Myanmar casi ciego y que no hablaba inglés fue encontrado muerto en Buffalo, Nueva York, días después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lo dejara en una cafetería cerrada lejos de su hogar, donde las temperaturas estaban bajo cero.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, calificó la muerte de Nurul Amin Shah Alam de "profundamente perturbadora" y pidió una investigación inmediata. La familia del hombre denunció que nunca fue notificada sobre la liberación ni la ubicación donde lo dejaron.

Liberación de Shah Alam y fallos de la CBP

Shah Alam había estado detenido previamente por cargos menores relacionados con un malentendido con la policía local y había sido liberado bajo fianza. La CBP le impuso una orden de detención, pero luego lo liberó al descubrir que ingresó a EE. UU. como refugiado y no podía ser deportado legalmente.

Inmigrante es hallado sin vida tras ser abandonado por la CBP en Buffalo.

El DHS afirmó que lo dejaron en un "lugar cálido y seguro" y que Shah Alam no mostraba signos de problemas de movilidad, sin embargo, la cafetería estaba cerrada y él fue encontrado muerto a casi 9,7 kilómetros de ese lugar, generando fuertes cuestionamientos sobre el protocolo aplicado.

Reacciones y exigencias de investigación

El alcalde Ryan criticó duramente a la CBP por no contar con un protocolo para manejar a un hombre discapacitado y que no hablaba inglés, señalando: "¿Y saben lo que hicieron? Lo dejaron en una cafetería cerrada".

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, afirmó: "Nurul Amin Shah Alam huyó del genocidio y vino a este país en busca de seguridad y oportunidades. Nadie que venga aquí buscando refugio debería estar expuesto a peligro". Funcionarios locales y la familia del refugiado exigen una investigación exhaustiva sobre el caso.