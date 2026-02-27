¡Mucha atención! En medio de las críticas por las duras políticas migratorias en EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúa con su programa oficial mediante la aplicación CBP Home, el cual brinda incentivos tanto económicos como logísticos a los inmigrantes que elijan la "autodeportación" o la salida voluntaria del territorio estadounidense. ¿Se están cumpliendo con los pagos?

¿CBP Home entrega dinero a los inmigrantes que salen del país? Esta es la verdad

Es importante conocer las últimas actualizaciones sobre el incentivo estándar que DHS ha ofrecido para que se lleven a cabo la salida de individuos del país. Esta situación, según reportes internacionales, ha aumentado de 1.000 a 2.600 dólares por persona. Vale resaltar que durante la temporada navideña de 2025 se ofreció una promoción temporal que alcanzó hasta 3.000 dólares, pero que ya terminó.

A este "respaldo", se suma el apoyo de gobierno de brindar un vuelo gratuito, cubriendo el costo de un boleto aéreo de ida hacia el país de origen del solicitante o a otro país donde posea estatus legal. En cuanto a las multas, se ha decidido perdonar las sanciones civiles acumuladas por no haber salido de la nación ee Trump tras una orden de remoción.

No obstante, recientemente, Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, decidió aclarar todo sobre los procedimientos de solicitud. Destacó que DHS realiza una verificación para asegurarse de que el solicitante no cuente con antecedentes penales ni con algún procedimiento activo antes de autorizar la entrega de los fondos.

Según lo expuesto por el especialista, el gobierno ofrece, por este mes de febrero, un monto de 2.600 dólares por persona para quienes opten por salir voluntariamente de la nación americana.

¿Cómo formar parte de este proceso y recibir los beneficios?

Para participar en este proceso, los interesados deben descargar la aplicación CBP Home, disponible en Google Play, y completar un formulario de "Intención de Salida".

Es importante señalar que el esperado desembolso del dinero se realiza una vez que se verifica que la persona ha abandonado efectivamente Estados Unidos. En tanto, una desventaja es que este programa no asegura un reingreso legal en el futuro y podría conllevar la renuncia a derechos legales o a procesos de asilo que se encuentren en desarrollo.