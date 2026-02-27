¡Mucha atención! Si eres un inmigrante indocumentado y tienes un hijo pequeño en edad de guardería, tu situación de incertidumbre en EE. UU. es muy entendible debido al temor de enviar al menor a un centro educativo y a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) que se presentan a diario.

Ante esta situación, el alcalde Zohran Mamdani dejó un valioso comunicado a los padres ilegales, instándolos a que inscriban a sus hijos en los programas de 3‑K y Pre‑K. La autoridad de Nueva York también resaltó la importancia de la educación e inclusión, asegurando que los niños tienen derecho a una buena enseñanza, sin importar su estatus migratorio.

ICE: Zohran Mamdani da anuncio clave a padres ilegales en Nueva York tras redadas

Recientemente, en una conversación con N+ Univision, Zohran Mamdani pidió a los padres indocumentados a matricular a sus hijos de 3 y 4 años en la guardería, un programa de cuidado infantil sin ningún costo que está disponible para los residentes de la ciudad de Nueva York. Con ello, se busca ofrecer apoyo a las familias y garantizar un entorno seguro y educativo para los menores del hogar.

"No importa su ocupación ni estatus migratorio. Si es neoyorquino y tiene un hijo que cumplió 3 o 4 años este año, este programa es para usted, y puede solicitarlo en cualquier momento hasta el 27 de febrero (…). Así que registren a sus hijos al año escolar 2026-2027", acotó, dando una luz de esperanza para este grupo de extranjeros y sus familias.

Asimismo, en relación con la posible divulgación de sus datos a ICE, la administración ha señalado, para tranquilidad de los inmigrantes, que está implementando diversas estrategias para comunicarse con cada residente. El objetivo es informarles que este programa representa un derecho y garantizar su protección frente a los agentes de inmigración.

"Estamos orgullosos de ser una ciudad santuario y presenté una orden ejecutiva que firmé y deja claro que ICE no puede ingresar a nuestros hospitales ni escuelas ni a las propiedades de la ciudad sin una orden judicial", mencionó en otro momento a dicho medio internacional.

Más sobre las inscripciones para 3-K y Pre-K en Nueva York

Bajo este contexto, es bueno saber que, si tienes un niño de 3 o 4 años, puedas tomar en cuenta que las inscripciones para 3-K y Pre-K del ciclo escolar 2026-2027 están abiertas hasta hoy, viernes 27 de febrero de 2026, a la medianoche. Luego de la fecha, se aceptarán aplicaciones tardías. Las opciones de escuelas y centros disponibles son limitadas.

El cuidado infantil para 3-K y Pre-K, tal como dijo el alcalde de Nueva York, es gratuito y no requiere comprobante de ingresos ni estatus migratorio. Las solicitudes deben realizarse a través de MySchools durante el período oficial de inscripción. La asignación de plazas se realiza mediante un sorteo que considera prioridades como la relación de hermanos. Luego, se deben presentar los documentos solicitados.