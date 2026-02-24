¡Aviso importante! En un reciente evento público en Wheaton, EE. UU., líderes locales no pudieron evitar destacar la firma de la "Ley de Protección a Inmigrantes" como un avance muy significativo, precisando que, a partir de ahora, los inmigrantes pueden confiar en el Condado de Montgomery.

Esta ley tiene como finalidad respaldar la seguridad y los derechos de la comunidad inmigrante, reafirmando el compromiso de las autoridades con la inclusión y el apoyo a los extranjeros que residen en la zona.

Esperanza para inmigrantes: autoridades de este condado firman ley clave que los protegerá de ICE

'Mymcm' y otros portales internacionales señalaron que, hace unas horas, el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, junto a la presidenta del Concejo, Natali Fani-González, y varios concejales, asistieron a una ceremonia en la que se abordó una nueva ley en defensa de los derechos de los inmigrantes.

Las autoridades de este condado firman ley clave que los protegerá de ICE.

Este evento contó con la presencia de autoridades y representantes de la sociedad civil. Por su parte, Elrich expresó que esta iniciativa se está llevando a cabo en medio de la preocupación por un posible incremento en la aplicación de las leyes federales de inmigración, advirtiendo que "la situación va a empeorar con ICE", en alusión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Por su parte, Fani-González mencionó que la nueva legislación refleja los principios del condado, subrayando la importancia de formalizar en una ley las acciones y valores que se defienden, especialmente en tiempos críticos. La medida fue aprobada de manera unánime, con el objetivo de salvaguardar a los residentes sin importar su estatus migratorio. Sin duda, un salvavidas para los inmigrantes.

La importancia de esta protección

En este contexto, la concejal Kristin Mink resaltó que varios residentes se encuentran atravesando situaciones complicadas hoy en día, compartiendo que ha recibido relatos de personas detenidas mientras se dirigían a sus trabajos o durante citas relacionadas con su estatus migratorio.

Por su parte, George Escobar, director ejecutivo de We Are CASA, consideró la importancia de las protecciones a nivel local. Además, mencionó que su organización recibe informes diarios sobre deportaciones y separaciones familiares, lo que resalta la urgencia de abordar esta problemática lo más pronto posible.