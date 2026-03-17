Alianza Lima y su tajante postura ante el nuevo reglamento disciplinario de la FPF: “Alarmante…”

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) publicó el lunes 6 el nuevo Reglamento Único de Disciplina (RUD), aprobado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el cual incorpora sanciones más estrictas ante actos de racismo en los estadios. En este contexto, mediante redes sociales, Alianza Lima emitió un comunicado en el que rechaza esta nueva disposición e indica que afecta el desarrollo del torneo local.

En el mencionado comunicado, el cuadro blanquiazul pide que el nuevo reglamento contemple sanciones más severas, como el cierre del estadio o la medida de disputar partidos a puertas cerradas. Además, señalan que este nuevo reglamento puede prestarse para malas interpretaciones.

Comunicado de Alianza Lima sobre el nuevo reglamento disciplinario de la FPF

“Desde el Club Alianza Lima expresamos nuestra profunda preocupación y firme desacuerdo con el nuevo Reglamento Único Disciplinario recientemente notificado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el día 16 de marzo de 2026, al considerar que introduce cambios que representan un retroceso en la lucha contra el racismo, abren un escenario de incertidumbre jurídica en el fútbol peruano y generan contradicciones con los estándares internacionales establecidos por organizaciones como CONMEBOL y la FIFA”.

“Resulta alarmante que el nuevo reglamento establezca sanciones más laxas frente a actos de discriminación, priorizando multas económicas por encima de medidas deportivas firmes como el cierre de estadios o partidos a puertas cerradas, contempladas en la normativa anterior”, se lee en el comunicado.

Comunicado de Alianza Lima. Foto: X

“Llama mucho la atención que este nuevo reglamento haya sido comunicado en un momento particularmente sensible para la competencia, apenas horas después de un partido en el que se activó el protocolo de racismo. Las normas disciplinarias deben brindar certeza y confianza, mas no generar dudas ni interpretaciones en contextos delicados. En ese contexto, exhortamos a las autoridades para que el fútbol peruano no avance en una dirección distinta a la que exige la comunidad futbolística mundial”.

“Cabe señalar que el nuevo reglamento incorpora disposiciones que pueden dejar a malas interpretaciones la revisión de hechos ocurridos en campeonatos pasados dentro de amplios plazos, lo que genera un serio riesgo de inseguridad jurídica y más bien deja a expensas a la administración de justicia federativa a actuaciones que no guardan relación con los principios FIFA”, fue parte del texto que se lee en el comunicado.