Expromesa de Alianza Lima no descartó jugar en Universitario: "No le cierro las puertas"

El ‘Potrillo’ Juan Pablo Goicochea, en su momento, se ganó el cariño de los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, para continuar con su crecimiento deportivo, este jugador decidió dejar su “casa” para dar el salto al exterior. Ahora, su presente es prometedor. Incluso fue convocado por Mano Menezes para la selección peruana para la fecha FIFA de marzo.

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Ahora, en una reciente entrevista, el jugador no dudó en señalar que si le llega una propuesta de Universitario, no dudaría en aceptarla. A pesar de su pasado en Alianza Lima, club donde realizó las divisiones menores y al que le tiene un gran cariño.

Eso sí, dejó en claro que su prioridad es romperla en Defensor Sporting y dar el salto al exterior, asegurando que su deseo es emigrar a la Liga de España, de Países Bajos o de Portugal.

“No descarto nada (jugar en Universitario de Deportes), no le cierro las puertas a ningún club; a mí me gustaría jugar en Europa, capaz Países Bajos, Portugal o España, esa es mi idea, mi objetivo”, señaló el delantero de 21 años a Hablemos de Max.

Juan Pablo Goicochea contó que fue opción en Sporting Cristal

En la entrevista con Hablemos de Max, Juan Pablo Goicochea contó que estuvo negociando con Sporting Cristal. En su momento le interesó la propuesta del cuadro celeste, pero las conversaciones no progresaron.

“Fue real que me llamaron de Sporting Cristal, pero no se concretó por diferentes motivos. En su momento me interesó”, expresó el atacante que pasó por Alianza Lima.