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Alianza Lima sorprende al anunciar a dos históricos exjugadores para la temporada 2026

Alianza Lima sorprendió al confirmar, mediante redes sociales, el regreso de dos jugadores históricos para la temporada 2026. ¿Quiénes son? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Alianza Lima anunció el regreso de dos exjugadores. Foto: composición Líbero
Alianza Lima anunció el regreso de dos exjugadores. Foto: composición Líbero
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Alianza Lima sigue incorporando futbolistas para lograr sus objetivos en la temporada 2026. En esta ocasión, se pudo conocer, mediante las redes sociales del club, el regreso de dos referentes del cuadro íntimo para enfocarse en el trabajo de las divisiones menores.

De acuerdo con la publicación oficial de Alianza Lima Potrillos, se anunció por todo lo alto la incorporación de Frank Ruiz y Junior Viza para que puedan orientar a los futuros futbolistas que saldrán de las reservas del club.

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Alianza Lima anuncia el regreso de dos históricos exjugadores

Mediante una publicación anunciaron que estos dos exjugadores que formaron parte de la historia blanquiazul, estarán en las diferentes categorías del club con el objetivo de formar jugadores que puedan llegar al primer equipo.

"Nuestros exjugadores Frank Ruiz y Junior Viza, volvieron a casa y serán parte del staff de formación y desarrollo de las diferentes categorías de nuestros potrillos, como especialistas deportivos", escribieron vía redes sociales.

Frank Ruiz y Junior Viza regresaron a Alianza Lima. Foto: Instagram

Frank Ruiz y Junior Viza regresaron a Alianza Lima. Foto: Instagram

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima se enfrentará a Juan Pablo II este sábado 21 de marzo, por lo que será la fecha siete del Torneo Apertura de la Liga 1, dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y se podrá seguir desde las 6.30 p. m.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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