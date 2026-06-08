¡Preocupante situación! Este 8 de junio, el toldo de una gasolinera Walmart en Bentonville, en Estados Unidos, sufrió un colapso parcial debido a una tormenta eléctrica que azotó toda la zona. El medio internacional 5NEWS compartió más información al respecto. Incluso, difundió el testimonio de un trabajador de la sucursal situada en 1403 N. Walton Blvd., quien contó lo ocurrido sobre el incidente. AQUÍ lo que se sabe.

Atención en Walmart: toldo de gasolinera de la tienda se derrumba tras tormenta eléctrica

Hace unas horas, en conversación con 5NEWS, un empleado de Walmart indicó que el derrumbe ocurrió debido a la acumulación de agua en el toldo, el cual no drenaba con la rapidez necesaria. Según los informes de las autoridades locales, se reportó que los trabajadores todavía aguardan la evaluación de un equipo de construcción para determinar la seguridad de la estructura del edificio.

Por su parte, un portavoz de la tienda estadounidense se pronunció ante los cuestionamientos y afirmó que "la seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Nuestro equipo está trabajando para solucionar el problema del toldo lo antes posible". No obstante, no brindó más detalles.

Hasta el momento, no se conoce cuál es la situación de aquella sucursal, una de las más concurridas en EE. UU. Asimismo, tampoco se confirmó si hubo alguna persona herida por el incidente.

¿Por qué suceden derrumbes o incidentes en Walmart?

Según información internacional, los incidentes en Walmart se originan, en gran medida, por la falta de atención en el mantenimiento de las instalaciones. Entre las causas más comunes se encuentran los derrames de líquidos que no se limpian de manera oportuna, suelos resbaladizos, artículos mal organizados en los estantes y escombros que obstruyen los pasillos.

Asimismo, los derrumbes estructurales y los accidentes en los estacionamientos suelen ser consecuencia de deficiencias en las inspecciones de seguridad o de problemas relacionados con el tráfico vehicular.