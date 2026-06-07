¡Mucha atención! Recientemente, un hombre señalado por exhibicionismo, masturbación y acoso a una mujer en un Walmart de Rochester Hills recibió una condena de 120 días de prisión. Esta resolución se dio el miércoles 3 de junio. Cabe resaltar que la sentencia se dictó tras la presentación de pruebas que respaldaron las acusaciones en su contra, lo que generó preocupación en la comunidad por la seguridad en espacios públicos. Aquí más detalles.

Walmart: hombre sentenciado a 120 días de cárcel tras ser acusado de exhibicionismo, acoso y más

ClickOnDetroit y otros portales internacionales compartieron todo lo que se conoce hasta el momento sobre este caso. Según los informes de la prensa y las autoridades, Bryan Deangelo May, de 33 años y residente en Detroit, se declaró no culpable del cargo de exhibicionismo agravado relacionado con un incidente ocurrido el 23 de marzo.

Walmart: hombre sentenciado a 120 días de cárcel tras ser acusado de exhibicionismo, acoso y más.

Pese a ello, los testigos en la tienda informaron que May sí se mostró indecorosamente en la sección de ropa femenina y siguió a una mujer en particular a lo largo del establecimiento. Este delito menor grave trae como consecuencia una pena máxima de hasta dos años de prisión y/o una multa de US$2.000.

Al respecto, la fiscal del condado de Oakland, Karen McDonald, enfatizó la importancia de la seguridad de las mujeres y niñas al realizar compras, afirmando: 'Nadie debería tolerar este comportamiento. Si eres víctima, llama a la policía. Esto es un delito y haremos que estos criminales rindan cuentas ante la justicia'. El sujeto recibió una condena de 120 días de prisión efectiva. No obstante, no se conoce más sobre su situación.

¿Por qué en Walmart suceden este tipo de situaciones? ¿Qué medidas tomar?

La afluencia masiva de clientes en las tiendas dificulta la supervisión constante, lo que permite que algunas personas actúen de manera anónima y rápida, sin enfrentar consecuencias inmediatas. Pese a contar con personal de Prevención de Pérdidas y seguridad, su enfoque se centra principalmente en la protección de la mercancía, lo que genera oportunidades para que los agresores lleven a cabo actos de violencia de género y comportamientos antisociales, con el fin de intimidar a las mujeres y alterar su tranquilidad.

Walmart estableció políticas corporativas y códigos de ética global, como la Política Global de Prevención de Acoso, que prohíben de manera estricta el hostigamiento.

Para abordar esta problemática, la empresa ha implementado protocolos que incluyen capacitación continua del personal para identificar y reportar conductas inapropiadas, vigilancia activa mediante cámaras de seguridad y personal encubierto, así como mecanismos de denuncia que ofrecen canales seguros para que tanto empleados como clientes puedan informar sobre cualquier incidente que ocurra en sus instalaciones.