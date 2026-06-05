Recientemente, los familiares de Keyeon Marton, un joven trabajador de 18 años, continúan en profundo duelo mientras se preparan para su funeral. El joven fue víctima de un tiroteo en un Walmart de Chula Vista hace dos semanas, en Estados Unidos, un suceso que ha dejado una huella imborrable en sus seres queridos. Estos son los detalles.

Walmart: familiares y amigos rompen en llanto tras muerte de joven que sufrió ataque a mano armada mientras trabajaba

ABC 10 News informó que, días antes del funeral, los seres queridos de Keyeon Marton, un joven de 18 años que murió en un Walmart de Chula Vista mientras trabajaba, se reúnen para recordar su vida. La madre de Marton señaló a dicho medio que su hijo había estado cumpliendo con sus labores en el establecimiento durante varios meses, donde disfrutaba recoger carritos y conversar con los clientes.

Como se sabe, este suceso ocurrió alrededor de las 10.30 p. m. hace dos semanas, cuando Thomas Pérez, de 32 años, se vio involucrado en una pelea con Marton en el estacionamiento. Según la versión policial, Pérez disparó a Marton tras el altercado y luego se entregó a las autoridades, tras llamar al 911.

La madre del joven precisó que la fiscalía cuenta con las grabaciones del incidente, que podrían esclarecer los hechos. “Hubo una discusión. El hombre golpeó a mi hijo, quien intentó defenderse. Luego, Pérez sacó un arma y le disparó por la espalda”, señaló la madre, quien también destacó que su hijo había sido un atleta destacado en la preparatoria Chula Vista y un joven con grandes aspiraciones.

Marton, quien soñaba con iniciar su propio negocio de comercio electrónico, fue descrito por su progenitora como un “intelectual orgulloso” que iluminaba cualquier lugar. Ella sostiene que su hijo actuó en defensa propia durante el altercado. De igual manera, sus amigos y otros familiares quedaron afectados por la noticia.

¿Qué más se sabe del altercado?

El velorio de Marton se llevó a cabo el viernes 5 de junio, desde las 6.00 p. m. hasta las 9.00 p. m., en el cementerio Glen Abbey Memorial Park, ubicado en 3838 Bonita Road, Bonita. La ceremonia estuvo abierta a la comunidad.

Sobre este caso, las autoridades no han compartido más detalles ni otras declaraciones del atacante.