¡Alerta! Un comprador de Walmart sufrió un disparo accidental en la zona de la ingle este jueves 4 de junio, por la mañana. Las autoridades locales confirmaron que el incidente fue completamente involuntario y que no hubo riesgo para otras personas en el área. A continuación, todo lo que se sabe sobre este inesperado hecho.

Walmart: hombre se dispara accidentalmente en la ingle tras comprar en establecimiento

Un hombre se disparó accidentalmente en la zona de la ingle mientras se encontraba en un Walmart de Venecia, en Estados Unidos, el jueves por la mañana, tal como informó la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota y Fox13.

Walmart: hombre se dispara accidentalmente en la ingle tras comprar en establecimiento.

Según los reportes, los agentes de seguridad respondieron al establecimiento tras recibir alertas sobre disparos. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia mostraron al individuo ingresando al local con una pistola enfundada en la cintura de sus pantalones cortos.

El hombre intentaba ajustar el arma cuando esta se disparó y le causó la herida, según las pesquisas. Los investigadores confirmaron que el incidente fue accidental y aseguraron que no había riesgo alguno para los demás clientes en el lugar.

¿Se sabe la condición de salud del hombre?

Las autoridades locales, hasta el cierre de la nota, todavía no habían proporcionado información sobre la condición de salud del comprador herido ni confirmaron si fue llevado a un hospital cercano.

Asimismo, persiste la incertidumbre sobre si el individuo enfrentará cargos legales por el uso del arma dentro del local.