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ALERTA MÁXIMA en Costco y Walmart: RETIRAN de inmediato del mercado este producto básico ante presuntos casos de salmonela
Retiran del mercado este producto comercializado en Costco y Walmart debido a la posibilidad de contaminación por salmonela. ¿Qué se sabe sobre esta medida?
¡Mucha atención! Recientemente, una compañía ubicada en Michigan, en Estados Unidos, decidió retirar sorpresivamente del mercado varios de sus conocidos panes de queso congelados ante la posibilidad de contaminación por salmonela. Cabe resaltar que, con esta última medida, busca garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir riesgos para la salud pública. AQUÍ más detalles.
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Costco y Walmart: retiran del mercado este producto básico ante presuntos casos de salmonela
‘News8wtnn.com’ y otros portales compartieron más información sobre el retiro de los productos de Champion Foods, los cuales afectan a lotes específicos del pan de cinco quesos de Motor City Pizza Co., a raíz del reciente retiro del mercado de la leche en polvo de California Dairies, Inc., también por la posible presencia de salmonela.
Costco y Walmart: retiran del mercado este producto básico ante presuntos casos de salmonela.
Según los informes, este ingrediente se utiliza en la mezcla de la salsa de cinco quesos. Por otro lado, Honda decidió retirar del mercado cerca de 100.000 vehículos debido a un problema relacionado con el airbag. La salmonela puede causar síntomas como náuseas, vómitos y dolor abdominal en personas sanas, aunque representa un mayor riesgo para niños y personas con sistemas inmunitarios comprometidos.
En tanto, en situaciones excepcionales, esta bacteria puede diseminarse a la sangre, los huesos, la orina y los órganos, tal como lo confirmaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Asimismo, se conoció que los panes afectados fueron distribuidos a nivel nacional en paquetes individuales y dobles en diversas cadenas de supermercados, incluidas Costco, Walmart, Giant Landover, Kroger y Publix, entre otras.
Hasta el momento, Champion Foods no ha recibido reportes de enfermedades relacionadas y ha precisado que las pruebas rutinarias han resultado negativas. Sin embargo, la empresa decidió actuar con precaución para evitar riesgos para la salud de sus consumidores.
¿Qué deben hacer los clientes que compraron este producto de Champion Foods?
Las autoridades han informado que todos los consumidores que hayan adquirido un producto afectado tienen la opción de comunicarse directamente con Champion Foods LLC.
Además, para obtener más información al respecto, pueden escribir al correo electrónico info@motorcitypizzacompany.com.
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