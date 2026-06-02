Sinuano Día HOY, martes 2 de junio EN VIVO: ver resultados y números ganadores del último sorteo

El Sinuano Día y Noche vuelve a llamar la atención de miles de jugadores en Colombia con una nueva edición de sus populares sorteos programados para este martes 2 de junio de 2026. Como ocurre diariamente, los participantes estarán atentos a los resultados oficiales y a los números ganadores que podrían convertirlos en los próximos afortunados.

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 2 de junio 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo 11:57 ¿Dónde comprar los boletos para el Sinuano? Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden obtener a través de varias alternativas. Están a la venta en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record, así como en plataformas digitales que tengan el convenio adecuado. 10:57 Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 2 de junio Hoy, martes 2 de junio se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y los números ganadores a través de nuestra plataforma, donde también encontrarás la hora exacta del sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, tendrás la oportunidad de verificar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Este tradicional juego de azar cuenta con dos sorteos: Sinuano Día, que se realiza a las 2.30 p. m. (hora de Colombia), y Sinuano Noche, programado para las 10.30 p. m. Ambos son transmitidos por canales autorizados y plataformas oficiales para que los usuarios puedan seguir los resultados en tiempo real.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

En esta cobertura podrás consultar los números ganadores del último sorteo, la cifra de La Quinta y toda la información relacionada con el desarrollo de la jornada. Además, los jugadores tendrán la posibilidad de verificar sus boletos y saber si acertaron alguna de las combinaciones premiadas.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

2 : 420 veces

: 420 veces 8 : 416

: 416 5 : 403

: 403 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes: