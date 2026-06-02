0
EN VIVO
Croacia vs Bélgica por amistoso internacional

Sinuano Día HOY, martes 2 de junio EN VIVO: ver resultados y números ganadores del último sorteo

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día de HOY, martes 2 de junio, que comenzará a las 2:30 p. m. Revisa cuáles son las bolillas que caerán. ¡Suerte!

Angie De La Cruz
Revisa EN VIVO los resultados y números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 2 de junio.
Revisa EN VIVO los resultados y números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 2 de junio. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

El Sinuano Día y Noche vuelve a llamar la atención de miles de jugadores en Colombia con una nueva edición de sus populares sorteos programados para este martes 2 de junio de 2026. Como ocurre diariamente, los participantes estarán atentos a los resultados oficiales y a los números ganadores que podrían convertirlos en los próximos afortunados.

Conoce los resultados EN VIVO del sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, lunes 1 de junio

PUEDES VER: Sorteo Sinuano Día y Noche del lunes 1 de junio: revisa los resultados

Sinuano Día y Noche de HOY, martes 2 de junio 2026 EN VIVO: resultados del último sorteo

11:57
2/6/2026

¿Dónde comprar los boletos para el Sinuano?

Los boletos para el sorteo Sinuano Día y Noche se pueden obtener a través de varias alternativas. Están a la venta en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS, en el sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Record, así como en plataformas digitales que tengan el convenio adecuado.

10:57
2/6/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 2 de junio

Hoy, martes 2 de junio se llevará a cabo una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Puedes seguir los resultados y los números ganadores a través de nuestra plataforma, donde también encontrarás la hora exacta del sorteo. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, tendrás la oportunidad de verificar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Este tradicional juego de azar cuenta con dos sorteos: Sinuano Día, que se realiza a las 2.30 p. m. (hora de Colombia), y Sinuano Noche, programado para las 10.30 p. m. Ambos son transmitidos por canales autorizados y plataformas oficiales para que los usuarios puedan seguir los resultados en tiempo real.

¿Dónde ver los resultados del Sinuano?

En esta cobertura podrás consultar los números ganadores del último sorteo, la cifra de La Quinta y toda la información relacionada con el desarrollo de la jornada. Además, los jugadores tendrán la posibilidad de verificar sus boletos y saber si acertaron alguna de las combinaciones premiadas.

Estadísticas del Sinuano Día

Los números más frecuentes del sorteo Sinuano Día, según los datos históricos desde 2014, son:

  • 2: 420 veces
  • 8: 416
  • 5: 403
  • 6: 398

Estadísticas del Sinuano Noche

Estas son las estadísticas más recientes del Sinuano Noche, enfocadas en los números más frecuentes:

  • 9: 32 veces
  • 2: 31 veces
  • 3, 1, 5: 27 veces cada uno
  • 6: 24 veces
  • 8: 22 veces
  • 4: 20 veces
  • 7: 19 veces
  • 0: 15 veces
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Horóscopo del martes 2 de junio del 2026: Josie Diez Canseco revela las predicciones, según tu signo

  2. Sinuano Día y Noche del viernes 8 de agosto: Conoce cómo jugó la lotería colombiana

  3. Sorteo Sinuano: Revisa los números ganadores de sus ediciones de este 8 de agosto

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano