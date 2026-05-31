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Sorteo Sinuano Día de HOY, domingo 31 de mayo EN VIVO: revisa los resultados y números ganadores

Sigue EN VIVO el último sorteo del Sinuano Día y Noche de hoy, domingo 31 de mayo y conoce cuáles son las bolillas ganadoras de la lotería de Colombia.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 31 de mayo.
Sigue EN VIVO los resultados del Sorteo Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 31 de mayo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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En Colombia regresa el Sinuano Día y Noche con nuevas ediciones que prometen cambiarte la vida. Si vas a participar en la popular lotería de hoy domingo 31 de mayo, en esta nota de Líbero te proporcionamos toda la información que debes conocer para llevarte uno de los premios.

Revisa los resultados del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 30 de mayo del 2026.

PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del sábado 30 de mayo: números ganadores de la lotería colombiana

Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 31 de mayo EN VIVO: resultados del último sorteo

09:14
31/5/2026

Bienvenidos a los resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 31 de mayo

HOY, domingo 31 de mayo, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿A qué hora juega el Sinuano?

El Sinuano cuenta con dos sorteos diarios: el Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 2.30 p. m.. Por su parte, el Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábado a las 10.30 p. m., y los domingos y días festivos se juega a las 8.30 p. m..

El Sinuano regresa este domingo 31 de mayo con nuevas ediciones en Colombia.

El Sinuano regresa este domingo 31 de mayo con nuevas ediciones en Colombia.

¿Dónde comprar boletos del sorteo Sinuano?

Los boletos del sorteo Sinuano Día y Noche pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados de SuperGIROS y en establecimientos oficiales de apuestas ubicados en distintas ciudades de Colombia.

Además, los jugadores también tienen la opción de comprar sus apuestas a través de plataformas digitales autorizadas y del sitio web oficial de la Red de Servicios de Córdoba Récord, entidad encargada de este popular juego de azar.

¿Cómo se juega el Sinuano?

El Sinuano es un juego de azar muy popular en Colombia en el que los participantes deben elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999. Para realizar la apuesta, el jugador selecciona el número de su preferencia y define el valor que desea jugar. Si el número apostado coincide con el resultado oficial del sorteo, puede obtener premios que varían según el tipo de apuesta y el nivel de acierto.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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