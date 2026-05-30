- Hoy:
- Partidos de hoy
- PSG vs Arsenal
- Universitario vs Sport Huancayo
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Ecuador vs Arabia Saudita
- México vs Australia
- Tabla Liga 1
- Fichajes Vóley
RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 30 de mayo: NÚMEROS GANADORES y premio mayor del último sorteo
Revisa los números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 30 de mayo y descubre si eres uno de los afortunados. Accede a los detalles del último sorteo.
¡La suerte estará de tu lado con la Lotería de Boyacá! Revisa los números ganadores del sorteo de HOY, sábado 30 de mayo y descubre quién se llevará el esperado premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. Consulta aquí todos los detalles del último sorteo y verifica si la suerte estuvo de tu lado.
PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 29 de mayo: estos son los resultados del último sorteo y números ganadores
¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?
La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horas de la noche en Colombia. Por lo general, el sorteo comienza alrededor de las 10:30 p. m., mientras que el anuncio del premio mayor suele darse cerca de las 10:40 p. m. o 10:42 p. m. (hora colombiana).
¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?
Puedes comprar boletos de la Lotería de Boyacá a través de distintos canales oficiales tanto presenciales como virtuales. Los billetes se venden en puntos autorizados como Baloto, Puntos Gana, Paga Todo, máquinas LottiRed o Sipaga y con vendedores acreditados en varias ciudades de Colombia.
¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?
Los secos de la Lotería de Boyacá son premios secundarios que se entregan además del premio mayor y forman parte del plan oficial de premios del sorteo. Estos incluyen diferentes categorías con montos millonarios, entre ellos un seco denominado Fortuna de aproximadamente 1.000 millones de pesos, otros secos como Alegría de unos 300 o 400 millones, Esperanza de 100 millones, varios secos de 50 millones, además de numerosos premios de 20 y 10 millones.
- 1
Resultados Sinuano Día y Noche del viernes 29 de mayo: qué jugó y números ganadores de la lotería
- 2
Jorge Luna incrementó su FORTUNA tras ganar apuesta de Universitario sobre Cristal con Flores y Polo
- 3
Horóscopo GRATIS de Josie Diez Canseco para HOY, jueves 28 mayo: revisa qué te depara el destino en el amor y más
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90