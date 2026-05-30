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RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 30 de mayo: NÚMEROS GANADORES y premio mayor del último sorteo

Revisa los números ganadores de la Lotería de Boyacá del sábado 30 de mayo y descubre si eres uno de los afortunados. Accede a los detalles del último sorteo.

Angie De La Cruz
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 30 de mayo.
Revisa los resultados EN VIVO del sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 30 de mayo. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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¡La suerte estará de tu lado con la Lotería de Boyacá! Revisa los números ganadores del sorteo de HOY, sábado 30 de mayo y descubre quién se llevará el esperado premio mayor de $15.000 millones de pesos colombianos. Consulta aquí todos los detalles del último sorteo y verifica si la suerte estuvo de tu lado.

Sinuano Día y Noche de HOY, viernes 29 de mayo: estos son los resultados del último sorteo y números ganadores.

PUEDES VER: Sinuano Día y Noche del viernes 29 de mayo: estos son los resultados del último sorteo y números ganadores

¿A qué hora se juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados en horas de la noche en Colombia. Por lo general, el sorteo comienza alrededor de las 10:30 p. m., mientras que el anuncio del premio mayor suele darse cerca de las 10:40 p. m. o 10:42 p. m. (hora colombiana).

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Puedes comprar boletos de la Lotería de Boyacá a través de distintos canales oficiales tanto presenciales como virtuales. Los billetes se venden en puntos autorizados como Baloto, Puntos Gana, Paga Todo, máquinas LottiRed o Sipaga y con vendedores acreditados en varias ciudades de Colombia.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los secos de la Lotería de Boyacá son premios secundarios que se entregan además del premio mayor y forman parte del plan oficial de premios del sorteo. Estos incluyen diferentes categorías con montos millonarios, entre ellos un seco denominado Fortuna de aproximadamente 1.000 millones de pesos, otros secos como Alegría de unos 300 o 400 millones, Esperanza de 100 millones, varios secos de 50 millones, además de numerosos premios de 20 y 10 millones.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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