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Se muda a la Serie A: Franco Mastantuono es nuevo jugador de la Fiorentina de Italia

La Fiorentina oficializó la incorporación de Franco Mastantuono, quien llega a préstamo desde el Real Madrid para la temporada 2026-27.

Eduardo Chirinos
Franco Mastantuono fue oficializado como nuevo jugador de la Fiorentina.
Franco Mastantuono fue oficializado como nuevo jugador de la Fiorentina. | Foto: ACF Fiorentina
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Franco Mastantuono continuará su carrera en la Serie A de Italia. A través de sus redes sociales, la Fiorentina anunció la incorporación del mediocampista argentino, quien llega cedido a préstamo procedente del Real Madrid, club dueño de su pase. El joven volante de 18 años buscará mayor protagonismo en la próxima temporada defendiendo los colores del cuadro Viola.

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Fiorentina anunció a Franco Mastantuono como su nuevo jugador

Mediante su cuenta en la plataforma X, la Fiorentina dio el anuncio oficial sobre la llegada de Mastantuono con una serie de publicaciones en donde se ve al argentino posar con la camiseta de su nuevo club: "Franco Mastantuono entra a formar parte de nuestra Historia", publicó el ex equipo de Juan Manuel Vargas, dándole la bienvenida a su nuevo mediocampista.

Franco Mastantuono, ACF Fiorentina

Franco Mastantuono es nuevo jugador de la Fiorentina.

Detalles del préstamo de Franco Mastantuono

Previamente, el Real Madrid publicó un comunicado en donde anunció los detalles de la cesión de Mastantuono. El cuadro merengue confirmó que el préstamo tiene vigencia hasta mediados de la próxima temporada: "El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado la cesión del jugador Franco Mastantuono hasta el final de la próxima temporada, el 30 de junio de 2027.", se lee en la publicación difundida por la Casa Blanca.

El atacante albiceleste llegó a la ciudad de Florencia, donde fue ovacionado por la hinchada. Tras pasar los exámenes médicos correspondientes, selló su vínculo contractual con su nuevo equipo y ya se encuentra a disposición del comando técnico encabezado por el profesor Fabio Grosso.

Cabe resaltar que la cesión no contempla una opción de compra, por lo cual el futbolista sudamericano deberá regresar al Real Madrid luego de finalizar su préstamo, para reincorporarse al proyecto del equipo que hoy dirige el portugués José Mourinho.

¿Cómo le fue en el Real Madrid?

Franco Mastantuono llega a Italia tras una temporada irregular con el Real Madrid. El argentino registró 3 goles y cero asistencias en 35 partidos jugados con los merengues. Su falta de continuidad fue determinante para quedar fuera de la lista de convocados por Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

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