Universitario apunta a jugador que disputó el Mundial 2026 para el Clausura: "Necesita el..."

Héctor Cúper se encuentra en la búsqueda de un lateral izquierdo para el Torneo Clausura de la Liga 1, pues Universitario, tras la salida de José Carabalí, se ha quedado con una sola variante en esa posición: César Inga. Por ello, ese sector del campo es el que busca reforzar. Bajo este contexto, se conocieron detalles sobre los nombres que estarían sobre la mesa del elenco crema.

Uno de ellos es Gustavo Cortez, jugador que interesa a la 'U' y milita en Independiente del Valle. Sin embargo, debido a complicaciones en las negociaciones con el entorno del futbolista, su posible fichaje ha quedado paralizado. No obstante, también ha sido ofrecido un jugador que disputó el Mundial 2026 con Panamá: Jorge Adiel Gutiérrez, quien actualmente milita en Deportivo La Guaira.

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, durante la emisión del programa L1 Max, en las próximas horas dentro de la institución crema se tomarán decisiones sobre alguno de estos jugadores.

"Hoy van a reunirse, si es que ya no lo están haciendo, el comando técnico y la administración para conversar sobre este último refuerzo extranjero de Universitario, que será un lateral izquierdo".

"Se ha hablado del panameño Jorge Adiel Gutiérrez, que estuvo en la Copa del Mundo con Panamá. Es un nombre que le han ofrecido a Universitario, pero ¿sabes cuál fue el primer nombre que la 'U' quería? Gustavo Cortez, ecuatoriano. Ese fue el primer nombre que la 'U' quería. Sin embargo, en los últimos días, la gente que lo representa habría encarecido la operación y el tema económico se complicó, por lo que dejaron enfriarse las negociaciones. Además, necesita tener el visto bueno de Héctor Cúper, y creo que Cortez no lo tenía del todo. No sé si eso pueda cambiar ahora".

Jorge Gutiérrez jugó el Mundial 2026 con Panamá

"Con Gutiérrez, el panameño, ocurre algo similar. A pesar de haber sido ofrecido, también necesita el visto bueno de Héctor Cúper, y no sé si en este momento lo tiene. Creería que no".

“Entonces, Universitario está evaluando las opciones para decidir entre un ecuatoriano y un argentino, no necesariamente Cortez. Si Cortez baja sus pretensiones y obtiene el visto bueno de Cúper, quién sabe. Pero, principalmente, la administración apuesta por un ecuatoriano y el comando técnico por un argentino. También está la opción del panameño Gutiérrez, que es una de las posibilidades. Si Cúper da el visto bueno, está todo listo y este martes mismo podría estar en Lima”, anunció Peralta.

Gustavo Cortez fue del interés de Universtario



