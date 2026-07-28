¡Marc Cucurella cumplió su promesa! Se tatuó la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

La euforia por el segundo título mundial conseguido por la Selección de España sigue vigente. Sin embargo, tras unos días de haber conquistado el Mundial 2026, algunos jugadores que hicieron promesas durante el torneo deberán cumplir con su palabra y uno de los primeros en materializar su compromiso fue Marc Cucurella, quien se tatuó el rostro de su entrenador, Luis de la Fuente.

Marc Cucurella se tatuó el rostro de Luis de la Fuente

A través de su cuenta oficial de Instagram, el flamante fichaje del Real Madrid compartió unas fotos del proceso junto a Ganga, el artista responsable de este tatuaje, reconocido por su trabajo con artistas internacionales del deporte y el espectáculo. En las imágenes se observa el modelo del tatuaje y todo el proceso correspondiente. Cabe precisar que el rostro de Luis de la Fuente ha sido inmortalizado en la parte posterior de su brazo izquierdo.

Como se recuerda, Cucurella adelantó que el tatuaje en mención sería pequeño, pero lo suficientemente visible para que todo el mundo pudiera apreciarlo. Es así que el lateral de la Furia Roja se convierte en el primer jugador del equipo campeón del mundo en cumplir con su promesa.

Marc Cucurella cumplió la promesa de tatuarse el rostro de su entrenador.

¿Qué opina Luis de la Fuente sobre la promesa de Cucurella?

Hace apenas una semana, el propio Luis de la Fuente habló sobre la promesa que hicieron Cucurella junto a otros de sus dirigidos y los instó a cumplir con su palabra: "Tampoco soy tan horrorosamente feo como para que se lo pongan en un sitio que no se les vea mucho. Me hace gracia y estoy orgulloso de que cumplan su palabra. Si dices una cosa hay que cumplirla; así que, estoy feliz por eso también", señaló entre risas durante una conferencia de prensa.

¿Marc Cucurella se retira de la selección española?

Es necesario precisar que el tatuaje de Luis de la Fuente no fue la única promesa hecha por Cucurella. Antes de la final contra Argentina, el canal Movistar Plus Deportes difundió una entrevista en la que el jugador afirmó que se retiraría de la selección en caso de que España logre conquistar su segunda estrella.

"Si gano el Mundial, le llamo a Luis (de la Fuente) al día siguiente y le digo que no cuente conmigo nunca más y que me retiro de aquí. Creo que con una Eurocopa y con un Mundial no se puede pedir más", sostuvo.