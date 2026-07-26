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Dani Olmo cuestiona las disculpas de Roberto Ayala por agredirlo: "Seguramente no se arrepiente"
Dani Olmo respondió a las disculpas de Roberto Ayala por el incidente en la final del Mundial 2026 y puso en duda el arrepentimiento del argentino.
El futbolista y campeón del Mundo con la Selección de España, Dani Olmo, se pronunció tras las recientes declaraciones de Roberto Ayala, miembro del comando técnico de Argentina, quien ofreció disculpas al delantero por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026, donde más de un jugador de la Furia Roja terminó siendo agredido.
Como se recuerda, tras el pitazo final en el MetLife Stadium, Roberto Ayala se vio envuelto en una trifulca con jugadores de España y terminó propinando un golpe al delantero del Barcelona, quien no respondió a la agresión y optó por retirarse junto a sus compañeros.
Dani Olmo rompe su silencio y cuestiona las declaraciones de Ayala
Según información del Diario AS, Dani Olmo brindó declaraciones a la prensa sobre aquel incidente en la final del Mundial 2026 y cuestionó duramente la sinceridad de las disculpas por parte del argentino.
“Alguien que confiesa estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que era una respuesta a un dicho, es que seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad. No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, manifestó Olmo.
España campeón del Mundial 2026.
¿Qué dijo Roberto Ayala tras la agresión a Dani Olmo?
Días después de perder la final, Roberto Ayala brindó declaraciones para Valencia Capital Radio para hablar de lo ocurrido y señaló que solo se trató de “un empujón y nada más”. Asimismo, señaló que no tendría problemas en pedirle disculpas a Olmo y mostrarle su arrepentimiento por la agresión hacia su persona.
“Es como que para mí hay que cortar las cosas. Por eso digo que me hago cargo, porque fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Simplemente fue un empujón y nada más. Si yo lo veo a Dani Olmo obviamente que le pediría las disculpas en persona, no tengo la posibilidad en estos momentos, pero ya está”, señaló Ayala ante el citado medio.
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