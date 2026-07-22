Roberto Ayala tras agredir a Dani Olmo en la final del Mundial: "Fue más un empujón"

Roberto Ayala, miembro del comando técnico de la selección argentina, rompió su silencio sobre los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, donde se vio envuelto en una trifulca junto a otros jugadores de la ‘albiceleste’, que terminaron agrediendo a parte del plantel de España tras el pitazo final en el MetLife Stadium.

Como se recuerda, Roberto Ayala fue captado por las cámaras dirigiéndose al futbolista Dani Olmo, a quien propinó un golpe que lo hizo retroceder con desconcierto. El delantero del Barcelona no respondió a la agresión y fue respaldado por su compañero Eric García, quien salió en su defensa para evitar que la situación escale a mayores.

Roberto Ayala rompe su silencio sobre la agresión a Dani Olmo

En declaraciones para Valencia Capital Radio, Ayala habló sobre lo ocurrido con Dani Olmo e intentó minimizar el incidente, alegando que nunca golpeó al español y solo le dio “un empujón” que no llegó a más. El también exjugador de Argentina precisó que asume su responsabilidad respecto a su accionar.

“Es como que para mí hay que cortar las cosas. Por eso digo que me hago cargo, porque fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Simplemente fue un empujón y nada más. Quedó ahí, fue una reacción a un dicho pero ya está”, señaló Ayala al citado medio.

Roberto Ayala ofrece disculpas a Dani Olmo

En ese sentido, Ayala confesó que no tendría ningún problema en conversar con Dani Olmo sobre lo ocurrido y pedirle disculpas personalmente. No obstante, denunció que existiría "una campaña" para desprestigiar el juego de la selección argentina.

“Si yo lo veo a Dani Olmo obviamente que le pediría las disculpas en persona, no tengo la posibilidad en estos momentos, pero ya está. Ha pasado miles de veces. No sé por qué últimamente, y más con nuestra selección, es como que, no sé si es una campaña, pero hubo una cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos otro fútbol, pero es el fútbol que nosotros sentimos”, sentenció.