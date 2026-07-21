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Scaloni contó la verdad de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial: "Ellos..."

Lionel Scaloni, técnico de Argentina, reveló la verdad de por qué su selección perdió ante España en la gran final del Mundial 2026.

Luis Blancas
Lionel Scaloni reveló la verdad de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial
Lionel Scaloni reveló la verdad de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial | Composición: Líbero
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Lionel Scaloni rompió el silencio tras la caída de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y dejó una reflexión que sorprendió por su sinceridad. El entrenador de la Albiceleste descartó cualquier polémica con el arbitraje y reconoció que el conjunto español fue superior durante el encuentro que terminó 1-0 en la prórroga con el gol de Ferran Torres.

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Lionel Scaloni reveló la verdad de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

Consultado sobre si consideraba injusta la actuación del árbitro, Scaloni fue contundente y evitó buscar excusas. "No, perdimos porque ellos fueron mejores. Hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros llegamos muy justos físicamente y eso también influyó, pero aceptar estas derrotas nos hará crecer como equipo", afirmó el seleccionador argentino.

El técnico argentino también lamentó no haber podido regalarle un nuevo título a la afición argentina, aunque destacó el compromiso mostrado por sus jugadores a lo largo del torneo.

"Jugamos para darle una alegría a nuestra gente y por eso duele tanto esta derrota. Aun así, este grupo seguirá luchando y compitiendo como siempre", expresó.

Lionel Scaloni descartó amaño tras la derrota de Argentina ante España

Finalmente, el entrenador fue consultado por las versiones que circularon en redes sociales sobre supuestas presiones al plantel y una arenga de Lionel Messi antes de la final. Lionel Scaloni aseguró desconocer completamente esos rumores y dejó claro que no presta atención a ese tipo de publicaciones. "No tengo idea de lo que dicen porque no uso redes sociales", respondió, cerrando cualquier especulación sobre el ambiente interno de la Albiceleste.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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