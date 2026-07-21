Gianni Infantino rotundo con Argentina tras perder la final del Mundial 2026: "Es una..."

La selección argentina perdió 1-0 ante España por la gran final del Mundial 2026 realizado en Estados Unidos, México y Canadá. Tras ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, salió al frente para dar un rotundo comentario sobre el rendimiento del conjunto albiceleste.

Gianni Infantino dio fuerte comentario sobre la selección de Argentina tras perder la final del Mundial 2026

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Infantino, el máximo dirigente del fútbol mundial, elogió la entrega del conjunto argentino y aseguró que dejó momentos inolvidables durante la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

"¡Qué Copa Mundial de la FIFA tan increíble para Argentina! Remontadas inolvidables y un espíritu de lucha inspirador para millones de personas que regaló a los aficionados al fútbol de todo el mundo momentos que nunca olvidarán", escribió.

La selección argentina recibiendo la medalla de plata tras la final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA también resaltó el mérito de que la selección argentina haya alcanzado dos finales mundialistas consecutivas, luego del título conquistado en Qatar 2022, considerando que se trata de una muestra del nivel competitivo que ha mantenido el equipo dirigido por Lionel Scaloni durante los últimos años.

"Volver a la final de la Copa Mundial de la FIFA tras levantar el trofeo en 2022 es una prueba de su excelencia duradera. Gracias por ayudar a que esta Copa del Mundo haya sido tan especial y por competir con tanta pasión hasta el final", concluyó.

Las declaraciones de Gianni Infantino se producen tras el impacto generado por la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026 y suponen un reconocimiento al camino recorrido por la Albiceleste, que volvió a situarse entre las selecciones más destacadas del mundo con Lionel Messi como principal referencia.

El camino de la selección de Argentina para llegar a la final del Mundial 2026

Fase de grupos

Argentina 3-0 Argelia

Argentina 2-0 Austria

Argentina 3-1 Jordania

Dieciseisavos de final

Argentina 3-2 Cabo Verde (tras prórroga)

Octavos de final

Argentina 3-2 Egipto

Cuartos de final

Argentina 3-1 Suiza (tras prórroga)

Semifinal

Argentina 2-1 Inglaterra

Final