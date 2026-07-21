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Guillermo Ochoa, histórico jugador de México, se despidió del fútbol profesional: "Gracias"
Guillermo Ochoa anuncia su retirada del fútbol profesional tras más de 20 años de carrera, culminando con su participación en el Mundial 2026 con México.
Guillermo Ochoa cerró una de las trayectorias más destacadas en la historia del fútbol mexicano. El veterano guardameta anunció de manera oficial su retirada como profesional, poniendo fin a una carrera de más de 20 años cuyo último capítulo fue su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026.
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Guillermo Ochoa se despidió del fútbol profesional tras jugar el Mundial 2026 con México
Mediante un vídeo cargado de emoción difundido en sus redes sociales, Ochoa confirmó que ha tomado la decisión de poner fin a su carrera. Su último encuentro oficial se disputó el pasado 24 de junio, cuando entró en los minutos finales del partido ante República Checa, en la fase de grupos de la Copa del Mundo, en sustitución de Raúl "Tala" Rangel.
Video: Guillermo Ochoa
En su mensaje de despedida, el histórico guardameta mexicano recordó el extenso recorrido que emprendió desde sus primeros pasos y expresó su gratitud a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.
"Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño. Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: gracias. Gracias a mi familia, a mis compañeros y a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino. Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad de haberlo entregado todo por México", expresó.
Guillermo Ochoa también dedicó unas palabras a quien asumirá la portería del 'Tri' en el futuro, en un mensaje cargado de simbolismo.
“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes por primera vez y dejarlos en otras manos. A quien venga después solo quiero decirle una cosa: confía. El arco no te pide perfección, pide orgullo", manifestó.
Trayectoria de Guillermo Ochoa como futbolista
Durante su exitosa carrera, Guillermo Ochoa disputó 154 partidos con la selección mexicana y se convirtió en el primer futbolista de su país en participar en seis Copas del Mundo. Además, defendió las camisetas de América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana, AVS y Limassol, dejando un legado imborrable como uno de los máximos referentes del fútbol mexicano.
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