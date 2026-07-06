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Prensa argentina y su polémica publicación para burlarse de la eliminación de México: "Pi, Pi, Pi"

Desde Argentina, no desaprovecharon la oportunidad para burlarse de la eliminación de México en la Copa del Mundo 2026.

Diego Medina
Prensa argentina no calló ante eliminación de México en el Mundial 2026.
Prensa argentina no calló ante eliminación de México en el Mundial 2026. | Foto: AFP
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La selección de México quedó fuera de la Copa del Mundo 2026 tras perder por 3-2 ante Inglaterra en los 90 minutos. Los aztecas dieron pelea de principio a fin, pero no les bastó para cortar su mala racha sin clasificar a cuartos de final. Ante este duro momento para el elenco Tricolor, la prensa argentina no ocultó su sentir y dejó una polémica publicación en redes sociales.

Tabla de goleadores del Mundial 2026.

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Prensa argentina se burla de la eliminación de México en el Mundial 2026

Una vez que culminó el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, el reconocido diario Olé, de Argentina, publicó una imagen del lamento de los aztecas por quedar fuera del magno certamen de la FIFA. Junto con ello, dejó una frase que ha generado un sinfín de reacciones entre los aficionados: "Pi, Pi, Pi, Pi", se lee.

Estas breves palabras son mundialmente conocidas por la serie 'Chavo del Ocho', originaria de México. Este medio argentino usó ese recurso para hacer referencia a la pena que siente el país Tricolor por acabar su participación en el Mundial 2026 a manos de la escuadra de Inglaterra.

Mundial 2026

Diario Olé de Argentina y su publicación tras eliminación de México en el Mundial 2026.

Como se aprecia en la imagen, este hecho no solo lo realizó con la selección mexicana, sino también con Brasil, que perdió ante Noruega en la llave de octavos de final. Publicaron la imagen de Vinicius Junior para dejar una breve expresión sobre el lamento que siente la Canarinha por poner fin a su torneo mundialista.

Próximo partido de Argentina en el Mundial 2026

El siguiente partido de Argentina será ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Este choque se llevará a cabo el martes 7 de julio a partir de las 11.00 a. m., hora peruana (1.00 p. m. de Buenos Aires).

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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