¿Dejará el Bayern Múnich? Filtran la decisión sobre el futuro Felipe Chávez: "Tienen opciones para elegir"

Felipe Chávez atraviesa un gran momento en el Bayern Múnich y este martes volvió a confirmarlo al anotar uno de los tantos en el triunfo por 4-2 frente a Heidenheim. El mediocampista peruano aprovechó la oportunidad que se le presentó y sigue sumando peso en el equipo bávaro, dejando sensaciones positivas de cara a lo que resta de la temporada.

Su situación actual, con apenas 19 años, también ha despertado interrogantes sobre su porvenir, ya que aún no se define si continuará en el Bayern o si optará por otra alternativa para seguir su desarrollo profesional. Su rendimiento y su proyección han provocado comentarios favorables, sobre todo por la posibilidad de que pronto sea considerado por la Selección Peruana.

¿Felipe Chávez dejará Bayern Múnich?

Según el periodista Mauricio Loret de Mola, quien comentó en el programa 'Desmarcados' que habló con el representante del futbolista, este le indicó que, aunque la intención es permanecer en el club alemán, no se descarta escoger otra institución para que pueda continuar creciendo en su carrera.

"Hoy hablé con el representante de Felipe Chávez y no descartan quedarse en el Bayern, pero tienen opciones para elegir su futuro. Chávez es un jugador de los que no nos sobran, que tiene una proyección importante y que se codea con jugadores en el Bayern. Yo no dudaría en llamarlo a la Selección Peruana", informó el comunicador.

Felipe Chávez barajea otras posibilidades

¿Cuánto vale Felipe Chávez?

Actualmente, Felipe Chávez tiene un valor de mercado de 4 millones de euros, según Transfermarkt. Esta cotización corresponde a la última actualización realizada el 27 de mayo de 2026.