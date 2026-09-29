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Partidos de hoy, miércoles 30 de setiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS

Repasa la agenda deportiva con los partidos de este miércoles 30 de setiembre. Veremos en acción a Alianza Lima en amistoso, además Cienciano se pone al día en la Liga 1.

Wilfredo Inostroza
Repasa la agenda con los partidos de hoy, miércoles 30 de setiembre
Repasa la agenda con los partidos de hoy, miércoles 30 de setiembre | Composición: LÍBERO
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Se nos viene una agenda recargada de puro fútbol para este miércoles 30 de setiembre. Cienciano y Chankas se pondrán al día en la Liga 1, además Alianza Lima disputará un amistoso ante Palestino en Matute. Asimismo, a nivel internacional tendremos vibrantes encuentros por la Champions League Femenina, además de otros torneos alrededor del globo.

Alianza Lima y Palestino afrontarán un amistoso internacional en Matute.

PUEDES VER: Alineaciones de Alianza Lima vs Palestino: el impactante once de Pablo Guede para amistoso en Matute

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
15:00Cienciano vs Los ChankasL1 MAX

Partidos de hoy por amistoso de clubes

HorariosPartidosCanales
20:00Alianza Lima vs PalestinoL1 MAX

Partidos de hoy por amistoso de selecciones

HorariosPartidosCanales
19:00Argentina vs BoliviaTyC Sports, Telefe

Partidos de hoy por Eliminatorias Copa Africana de Naciones

HorariosPartidosCanales
11:00Eritrea vs Sudáfrica-

Partidos de hoy por Champions League Femenina

HorariosPartidosCanales
11:45Hacken vs JuventusDisney+
11:45AS Roma vs BarcelonaESPN 2, Disney+
11:45Paris CF vs ArsenalDisney+
14:00Benfica vs Bayern MúnichDisney+
14:00Lyon vs ChelseaESPN, Disney+

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
18:30New York Red Bulls vs St. Louis CityApple TV

Partidos de hoy por Liga Colombiana

HorariosPartidosCanales
20:00Atlético Nacional vs JuniorWins Sports, Win+

Partidos de hoy por Copa Chile

HorariosPartidosCanales
18:00Deportes Concepción vs O'HigginsTNT Sports

Partidos de hoy por Copa Paraguay

HorariosPartidosCanales
15:00Independiente FBC vs NacionalTigo Sports
17:30Cerro Porteño vs Rubio ÑúTigo Sports

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
18:00Montevideo City Torque vs PeñarolDisney+

Partidos de hoy por Copa AUF

Horarios
14:00Cerro Largo vs RentistasDSports
14:00Defensor Sporting vs Plaza ColoniaDSports

Partidos de hoy por Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Real Oruro vs Always ReadyEntel Gol
17:30Tomayapo vs Nacional PotosíEntel Gol
19:30Oriente Petrolero vs The StrongestEntel Gol

Horarios corresponden a Perú.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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