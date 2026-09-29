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Partidos de hoy, miércoles 30 de setiembre: programación, horarios y dónde ver fútbol GRATIS
Repasa la agenda deportiva con los partidos de este miércoles 30 de setiembre. Veremos en acción a Alianza Lima en amistoso, además Cienciano se pone al día en la Liga 1.
Se nos viene una agenda recargada de puro fútbol para este miércoles 30 de setiembre. Cienciano y Chankas se pondrán al día en la Liga 1, además Alianza Lima disputará un amistoso ante Palestino en Matute. Asimismo, a nivel internacional tendremos vibrantes encuentros por la Champions League Femenina, además de otros torneos alrededor del globo.
PUEDES VER: Alineaciones de Alianza Lima vs Palestino: el impactante once de Pablo Guede para amistoso en Matute
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Cienciano vs Los Chankas
|L1 MAX
Partidos de hoy por amistoso de clubes
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Alianza Lima vs Palestino
|L1 MAX
Partidos de hoy por amistoso de selecciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Argentina vs Bolivia
|TyC Sports, Telefe
Partidos de hoy por Eliminatorias Copa Africana de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Eritrea vs Sudáfrica
|-
Partidos de hoy por Champions League Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:45
|Hacken vs Juventus
|Disney+
|11:45
|AS Roma vs Barcelona
|ESPN 2, Disney+
|11:45
|Paris CF vs Arsenal
|Disney+
|14:00
|Benfica vs Bayern Múnich
|Disney+
|14:00
|Lyon vs Chelsea
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|New York Red Bulls vs St. Louis City
|Apple TV
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Atlético Nacional vs Junior
|Wins Sports, Win+
Partidos de hoy por Copa Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Deportes Concepción vs O'Higgins
|TNT Sports
Partidos de hoy por Copa Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Independiente FBC vs Nacional
|Tigo Sports
|17:30
|Cerro Porteño vs Rubio Ñú
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Montevideo City Torque vs Peñarol
|Disney+
Partidos de hoy por Copa AUF
|Horarios
|14:00
|Cerro Largo vs Rentistas
|DSports
|14:00
|Defensor Sporting vs Plaza Colonia
|DSports
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Real Oruro vs Always Ready
|Entel Gol
|17:30
|Tomayapo vs Nacional Potosí
|Entel Gol
|19:30
|Oriente Petrolero vs The Strongest
|Entel Gol
Horarios corresponden a Perú.
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