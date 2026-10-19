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Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27: resultados de la fecha 3 EN VIVO
Revisa los resultados de la fecha 3 de la Champions League 2026-27 y cómo queda la tabla de posiciones tras los partidos de PSG, Barcelona, Real Madrid y otros gigantes europeos.
La UEFA Champions League 2026-27 entra en una nueva semana de competencia con partidos decisivos para los principales clubes de Europa. Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se disputa la fecha 3 de la fase liga, con duelos atractivos como PSG vs Barcelona, Manchester City vs AEK Atenas, Bayern Múnich vs Arsenal y Real Madrid vs RB Leipzig. Revisa todos los resultados de la jornada y la tabla de posiciones actualizada con los puntos de cada equipo.
PUEDES VER: Barcelona vs PSG EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico del partido
Tabla de posiciones de la Champions League por la fecha 3
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. PSG
|2
|7
|6
|2. Barcelona
|2
|7
|6
|3. Aston Villa
|2
|7
|6
|4. Stuttgart
|2
|5
|6
|5. Liverpool
|2
|4
|6
|6. Sporting Lisboa
|2
|4
|6
|7. Arsenal
|2
|4
|6
|8. Real Madrid
|2
|2
|6
|9. Real Betis
|2
|2
|6
|10. Bayern Múnich
|2
|5
|4
|11. Shaktar
|2
|2
|4
|12. Como
|2
|2
|3
|13. Manchester United
|2
|2
|3
|14. Villarreal
|2
|1
|3
|15. Atlético de Madrid
|2
|1
|3
|16. Brujas
|2
|0
|3
|17. Manchester City
|2
|0
|3
|18. Borussia Dortmund
|2
|0
|3
|19. Lens
|2
|-1
|3
|20. AEK
|2
|-1
|3
|21. Leipzig
|2
|-2
|3
|22. Sabah Baku
|2
|-2
|3
|23. Feyenoord
|2
|-3
|3
|24. Bodo/Glimt
|2
|-4
|3
|25. Roma
|2
|-1
|1
|26. PSV
|2
|-1
|1
|27. Viking
|2
|-2
|1
|28. Fenerbahce
|2
|-6
|1
|29. Inter
|2
|-2
|0
|30. Porto
|2
|-3
|0
|31. Slavia Praga
|2
|-3
|0
|32. Nápoli
|2
|-3
|0
|33. LASK
|2
|-4
|0
|34. Lille
|2
|-4
|0
|35. Galatasaray
|2
|-5
|0
|36. Slovan Bratislava
|2
|-8
|0
Resultados de la Champions League: Fecha 3
MARTES 20 DE OCTUBRE
- Fenerbahce vs. Slavia Praga - 11.45 a. m.
- Sabah vs. Borussia Dortmund - 11.45 a. m.
- AS Roma vs. Slovan Bratislava - 2.00 p. m.
- Porto vs. PSV - 2.00 p. m.
- Liverpool vs. Villarreal - 2.00 p. m.
- Manchester City vs. AEK Atenas - 2.00 p. m.
- PSG vs. Barcelona - 2.00 p. m.
- Napoli vs. Bodo/Glimt - 2.00 p. m.
- Stuttgart vs. Atlético de Madrid - 2.00 p. m.
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
- Como vs. Manchester United - 11.45 a. m.
- Lille vs. Galatasaray - 11.45 a. m.
- Aston Villa vs. Viking - 2.00 p. m.
- Club Brujas vs. Lens - 2.00 p. m.
- Bayern Múnich vs. Arsenal - 2.00 p. m.
- Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk - 2.00 p. m.
- Real Madrid vs. RB Leipzig - 2.00 p. m.
- Real Betis vs. Feyenoord - 2.00 p. m.
- Sporting de Lisboa vs. LASK - 2.00 p. m.
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