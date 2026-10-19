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Tabla de posiciones de la Champions League 2026-27: resultados de la fecha 3 EN VIVO

Revisa los resultados de la fecha 3 de la Champions League 2026-27 y cómo queda la tabla de posiciones tras los partidos de PSG, Barcelona, Real Madrid y otros gigantes europeos.

Diego Medina
Tabla de posiciones de la Champions League y resultados de la fecha 3.
Tabla de posiciones de la Champions League y resultados de la fecha 3. | Foto: Composición LÍBERO.
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La UEFA Champions League 2026-27 entra en una nueva semana de competencia con partidos decisivos para los principales clubes de Europa. Este martes 20 y miércoles 21 de octubre se disputa la fecha 3 de la fase liga, con duelos atractivos como PSG vs Barcelona, Manchester City vs AEK Atenas, Bayern Múnich vs Arsenal y Real Madrid vs RB Leipzig. Revisa todos los resultados de la jornada y la tabla de posiciones actualizada con los puntos de cada equipo.

Barcelona vs PSG se enfrentan EN VIVO por la fecha 3 de la Champions League

PUEDES VER: Barcelona vs PSG EN VIVO por Champions League: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico del partido

Tabla de posiciones de la Champions League por la fecha 3

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. PSG276
2. Barcelona276
3. Aston Villa276
4. Stuttgart256
5. Liverpool246
6. Sporting Lisboa246
7. Arsenal246
8. Real Madrid226
9. Real Betis226
10. Bayern Múnich254
11. Shaktar224
12. Como223
13. Manchester United223
14. Villarreal213
15. Atlético de Madrid213
16. Brujas203
17. Manchester City203
18. Borussia Dortmund203
19. Lens2-13
20. AEK2-13
21. Leipzig2-23
22. Sabah Baku2-23
23. Feyenoord2-33
24. Bodo/Glimt2-43
25. Roma2-11
26. PSV2-11
27. Viking2-21
28. Fenerbahce2-61
29. Inter2-20
30. Porto2-30
31. Slavia Praga2-30
32. Nápoli2-30
33. LASK2-40
34. Lille2-40
35. Galatasaray2-50
36. Slovan Bratislava2-80

Resultados de la Champions League: Fecha 3

MARTES 20 DE OCTUBRE

  • Fenerbahce vs. Slavia Praga - 11.45 a. m.
  • Sabah vs. Borussia Dortmund - 11.45 a. m.
  • AS Roma vs. Slovan Bratislava - 2.00 p. m.
  • Porto vs. PSV - 2.00 p. m.
  • Liverpool vs. Villarreal - 2.00 p. m.
  • Manchester City vs. AEK Atenas - 2.00 p. m.
  • PSG vs. Barcelona - 2.00 p. m.
  • Napoli vs. Bodo/Glimt - 2.00 p. m.
  • Stuttgart vs. Atlético de Madrid - 2.00 p. m.

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

  • Como vs. Manchester United - 11.45 a. m.
  • Lille vs. Galatasaray - 11.45 a. m.
  • Aston Villa vs. Viking - 2.00 p. m.
  • Club Brujas vs. Lens - 2.00 p. m.
  • Bayern Múnich vs. Arsenal - 2.00 p. m.
  • Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk - 2.00 p. m.
  • Real Madrid vs. RB Leipzig - 2.00 p. m.
  • Real Betis vs. Feyenoord - 2.00 p. m.
  • Sporting de Lisboa vs. LASK - 2.00 p. m.
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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