¿A qué hora juega Real Madrid vs Leipzig y dónde ver partido de Champions League?

Real Madrid y RB Leipzig protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027. Ambos equipos se medirán este miércoles 21 de octubre en el mítico Estadio Santiago Bernabéu. En esta nota te brindamos los horarios para los diferentes países y los canales de transmisión para ver EN VIVO este partido que promete intensidad desde el primer minuto.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Leipzig por UEFA Champions League?

El partido entre españoles y alemanes está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos la guía de horarios para el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 4.00 p. m.

Panamá: 2.00 p. m.

México y el resto de Centroamérica: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 3.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Leipzig?

La transmisión del partido Real Madrid vs Leipzig estará a cargo de ESPN para Perú y el resto de Sudamérica (excepto Brasil). De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO ONLINE GRATIS mediante la web del Diario Líbero, para que no te pierdas ninguna incidencia.

Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.

Brasil: Max.

Argentina: ESPN y Disney Plus.

Chile: ESPN 5 y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN 2 y Disney Plus.

Venezuela: ESPN 2, Disney Plus e Inter.

México: FOX One.

Panamá: Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

Estados Unidos: Paramount Plus y DAZN USA.

Real Madrid recibe a Leipzig por la UEFA Champions League

Real Madrid vs Leipzig: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Los dirigidos por José Mourinho llegan a este compromiso en buen momento, tras ganar sus dos primeros encuentros por Champions League y su reciente goleada 4-1 al Sevilla por la fecha 9 de LaLiga. En la jornada anterior del certamen continental, la Casa Blanca logró una remontada épica de 4-3 ante la Roma y ahora va a buscar seguir en la senda del triunfo imponiendo su localía ante los alemanes.

Por su parte, el equipo de Martín Demichelis consiguió su primera victoria en Champions al vencer por la mínima diferencia al PSV en la fecha 2, recuperándose de su accidentado debut, donde cayó goleado 4-1 ante el Como de Italia. El conjunto alemán buscará dar el golpe en el Santiago Bernabéu y seguir sumando puntos en esta fase de liga, aunque al frente tiene a un durísimo rival que busca prolongar su invicto y seguir con puntaje perfecto.