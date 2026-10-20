Palmeiras vs. Fluminense EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Los clubes Palmeiras vs. Fluminense juegan EN VIVO este miércoles 21 de octubre un partido de infarto por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Nubank Parque de Sao Paulo. Solo hay un gol de diferencia en esta llave, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Globo. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Será la cuarta vez en este 2026 en la que los clubes Palmeiras y Fluminense se vean las caras. El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio la semana pasada en el estadio Maracaná, donde el 'Verdao' derrotó por 2-1 al 'Tricolor' y sacó una ligera ventaja en el partido de ida.

En la previa, Palmeiras parte como gran favorito para también ganar el duelo de vuelta, ya que desde finales de julio el equipo dirigido por Abel Ferreira no sabe lo que es perder. A eso se le suma que la última victoria que Fluminense obtuvo en el campo del vigente subcampeón de la Copa Libertadores fue en diciembre de 2024.

Palmeiras vs. Fluminense: horario del partido de vuelta

Si eres fan de la Copa Libertadores y quieres sintonizar el decisivo partido de Palmeiras vs. Fluminense, por la vuelta de las semifinales, aquí te damos a conocer los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 6:30 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.

Estados Unidos: 8:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 6:30 p. m. (Los Ángeles)

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.

España: 2:30 a. m. (del jueves 22)

¿Dónde ver Palmeiras vs. Fluminense?

Argentina: Fox Sports

Brasil: Globo, Globoplay y Paramount+

Chile: ESPN Premium y ESPN 5

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México y Centroamérica: ESPN 3 y Disney Plus

Estados Unidos y Canadá: beIN Sports y fuboTV

España: Vamos, Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Palmeiras vs. Fluminense: pronóstico y cuánto paga en apuestas