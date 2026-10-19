Así va la lucha por los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué equipos clasifican?

La Liga 1 2026 va llegando a su final y todos los clubes quieren cumplir con sus respectivos objetivos, algunos buscan salir campeones y otros clasificar a un torneo internacional. Por ello, a continuación, te contamos cómo va la lucha por un cupo a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Clasificación a la Copa Libertadores

Como sabemos, el monarca del fútbol peruano obtiene de inmediato su boleto al torneo más importante de la Conmebol, mientras que del segundo al tercer puesto de la tabla acumulada disputarán unos playoffs para definir al Perú 2, 3 y 4. Es decir, los conjuntos que vayan a la Fase de Grupos, Fase 1 y Fase 2.

De momento, los clubes que están clasificando a la Copa Libertadores son Alianza Lima, Universitario, Melgar y Deportivo Garcilaso. No obstante, el acumulado está en cambio constante y, salvo blanquiazules y cremas, cualquier club de mitad de tabla para arriba puede quedar entre los cuatro primeros de la Liga 1 2026.

Alianza Lima aseguró Copa Libertadores.

Clasificación a la Copa Sudamericana

Por su parte, del quinto al octavo lugar de la tabla se clasifican a la Copa Sudamericana y acá es de forma directa, sin playoffs. Todos acceden a una fase previa en la que se enfrentan entre sí y los dos vencedores llegan a la Fase de Grupos del 2027.

Los clubes peruanos que están clasificando por el momento son Cienciano, Los Chankas, Cusco FC y Sporting Cristal. No obstante, Alianza Atlético, Juan Pablo II, Sport Huancayo y hasta Sport Boys sueñan con arrebatarles esas posiciones privilegiadas.